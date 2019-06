Cagliari | ufficiale il rinnovo di Luca Cigarini | l’annuncio arriva tramite… Whatsapp

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Il presidente Giulini ha annunciato ildipubblicando su Twitter lo screen della conversazioneha rinnovato il suo contratto con il, prolungando così la sua esperienza in maglia rossoblù. Fin qui nulla di strano, ma a destare scalpore è stato l’annunciodel presidente Giulini. Il numero uno del club sardo ha infatti postato su Twitter lo screenshot di una conversazionecon lo stesso, definendo così il. “Abbiamo un accordo?” la domanda di Giulini, con immediata la replica del centrocampista: “sì, lo abbiamo!!!“. A questo messaggio ha poi risposto il presidente: “grande Ciga, con te siamo in buone mani, anzi in piedi buoni. Ti aspetto domani per la firma“. Deal done pic.twitter.com/xpE1MlVrHt — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) 11 giugno ...

