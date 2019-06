Cage | il sacerdote del silenzio che sconvolse il suono del ' 900

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Mattia Rossi L'allievo di Schönberg ha composto (tra l'altro) la più lunga «esecuzione» di sempre: 639 anni. Finirà nel 2640 Se vi capitasse di passare per Halberstadt, in Germania, nella disadorna chiesa di Sankt-Burchard (sotto il regime comunista era una stalla) trovereste un organo scheletrico (il più antico organo esistente, tra l'altro) e sentireste un lieve, ininterrotto, perenne, ma non vedreste alcun organista alla tastiera, bensì dei pesi in corrispondenza dei tasti. Beh, sappiate che stareste assistendo a un frammento della più lunga esecuzione al mondo e nella storia della musica. Il brano oggetto di questa performance da record è Organ2/ASLSP (As SLow aS Possible) di Johne durerà 639 anni. Iniziata nel 2001 (iniziata si fa per dire: il brano inizia con una pausa, per cui il primosi è udito nel 2003), si concluderà almeno nelle intenzioni nel ...