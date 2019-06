Brindisi | “abusava delle sue nipotine” | ai domiciliari un 71enne di Fasano

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Abusavasue tre nipotine, due minori di 10 anni e l’altra di 14. Gli episodi di violenza, cominciati nel 2009 con la maggioretre nipoti, si sono susseguiti sino all’aprile del 2019 e hanno avuto luogo quando le tre bambine gli venivano anche temporaneamente affidate. Con quest’accusa un pensionato di 71 anni di, in provincia di, è finito agli arrestiper decisione del gip del Tribunale di. A fare da perno nell’inchiesta dei carabinieri, le confidenze affidate da duebambine alle loro maestra. A volte quando rimanevano a dormire dai nonni – stando alla ricostruzione degli investigatori – per paura di essere insidiate chiudevano la camera da letto a chiave. A far partire le indagini sono state dunque le confidenzedue bambine agli insegnanti: anche grazie alla consulenza di uno psicologo, è stato ...