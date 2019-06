ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) “È come nel 1964, l’anno del colpo di stato militare. Anche se le misure adottate dasono diverse, le somiglianze con il 64 sono molteplici”. A parlare è uno dei più rinomati sociologi brasiliani, Ricardo Antunes, le cui opere sono oggi imprescindibili per chiunque voglia comprendere le trasformazioni strutturali nel mondo del lavoro. Antunes, in una recente intervista rilasciata a CartaCapital, individua in diversi punti le somiglianze tra l’attuale governo brasiliano e la giunta militare del 1964: nell’attacco feroce ai diritti dei lavoratori e dei loro sindacati; nell’assalto all’istruzione di massa e, in particolare, nella cancellazione delle discipline sociali e umanistiche; nella distruzione del sistema di welfare e nell’imposizione della spietata riforma previdenziale che, se approvata, – afferma Antunes – “metterà in competizione i nonni con i nipoti”, ...

Avvenire_Nei : Ombre sul processo a Lula, si riesaminerà la richiesta di scarcerazione - TgLa7 : Brasile, ombre sul processo a Lula. Avvocati: 'Fu complotto, ora deve essere liberato' - RiflessoDiLuna : Brasile, il processo a Lula ha avuto un obiettivo politico. E Bolsonaro è di nuovo nei guai -