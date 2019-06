Boxe | Roberto Cammarelle nella Walk of Fame dello sport italiano! Per sempre sulla

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Prestigioso riconoscimento per, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di(2007-2009) è stato inseritoWalf ofItaliano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività nell’aprile 2016 e ora il suo nome saràimpresso perCamminata della Gloriaiva Tricolore presente all’interno del Foro Italico in Roma. Si tratta del settimo pugile italiano a entrareofdopo Patrizio Oliva, Primo Carnera, Nino Benvenuti, Bruno Arcari, Sandro Mazzinghi e Duilio Loi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

