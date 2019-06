Boom di ascolti per Chernobyl su Sky Atlantic e le vendite del libro di Svjatlana

Mondiale femminile : è Boom di ascolti per la Nazionale italiana : Mondiale femminile – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

La D’Urso si prepara al Boom di ascolti : stasera gli ospiti saranno Marco Carta - donna Pamela e Mark Caltagirone. Leggi le anticipazioni : Nuova scoppiettante puntata di Live-Non è la D’Urso. Come svelato in anteprima da Dagospia, nell’appuntamento di mercoledì 5 giugno Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Negli... L'articolo La D’Urso si prepara al boom di ascolti: stasera gli ospiti saranno Marco Carta, donna Pamela e Mark Caltagirone. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Ballando con le stelle finale 2019/ Boom di ascolti e polemiche per Lasse Matberg : Ballando con le stelle finale 2019, Lasse Matberg e Sara Di Vaira vincitori di questa edizione tra le polemiche e ottimi ascolti

Boom di ascolti per Chelsea - Arsenal su Sky Sport e TV8 : Boom di ascolti per la Finale della UEFA Europa League su Sky Sport e TV8 (in diretta dalle 21), con 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). In particolare, la sfida tutta inglese di Baku tra Chelsea ed Arsenal raccontata da Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha avuto un’audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport (share del 5,2%) e...

Barbara d'Urso (senza peli sulla lingua) fa il Boom di ascolti - : Roberta Damiata Nuove rivelazioni sul caso Prati e "bollenti" ospiti che parlando di sesso hanno fatto di "Live-Non è la d'Urso" il programma più visto della serata Puntata al fulmicotone quella di “Live-Non è la D’Urso” che ha portato in prima serata nuovi scioccanti documenti sul "Pratigate" con la seconda intervista a Eliana Michelazzo, e una seconda parte dedicata a chi “vende il proprio corpo”, con la presenza della trans Efe ...

Live Non è la d’Urso da record : Boom d’ascolti per Barbara d’Urso! : Ascolti Barbara d’Urso: Live Non è la d’Urso vince la serata e fa record stagionale È andata in onda ieri sera la puntata di Live Non è la d’Urso che tutti stavano aspettando, quella che ha visto la confessione di Eliana Michelazzo e che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Infatti, ieri mercoledì 22 maggio sono stati ben 3.916.000 telespettatori e il 18% di share per il programma di Barbara ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il Boom sui social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Barbara D'Urso - Domenica live va in ferie : Boom di ascolti e il boss di Canale 5 ringrazia : Domenica live va in vacanza. Il day time Domenicale di Barbara D'Urso chiude la stagione con l'ennesimo successo e il direttore di Canale 5 rilascia un comunicato stampa ufficiale per ringraziare la conduttrice. Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Barbara D'Urso per il suo successo portato con i

UOMINI E DONNE/ La lite tra Armando e Michele fa Boom di ascolti! - Trono Over - : Simona racconta di avere lasciato il Trono Over di UOMINI e DONNE dopo 'l'aggressione' di Barbara De Santi: ecco tutti i dettagli.