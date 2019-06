Berlinguer? Meglio Togliatti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) L’11 giugno del 1984 moriva Enrico, il leader della sinistra comunista più amato dall’ordine del discorso oggi imperante. Ritengo chesia un momento decisivo della metamorfosi kafkiana della sinistra, che l’ha condotta dall’immenso Antonio Gramsci a Matteo Renzi. Si tratta di un vero piano inclinato, che ha condotto le sinistre a ridefinirsi come ciò contro cui Gramsci combattè per l’intera sua esistenza. Le sinistre fucsia e arcobaleno, traditrici di Karl Marx e del progetto anticapitalistico, sono divenute, di fatto, la più o meno articolata coerentizzazione delle maniere per mantenersi a distanza di sicurezza dal popolo e antitetici rispetto agli interessi materiali dei lavoratori. Dalla lotta contro il capitale, le sinistre erano venute aderendo alla lotta per il capitale, riconfigurandosi esse stesse come partiti glamour e ...

