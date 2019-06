Basket | Simone Pianigiani lascia la panchina dell’Olimpia Milano Ettore Messina

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Finisce dopo due stagioni il connubio trae l’Olimpia. L’ex allenatore di Siena, Nazionale italiana, Fenerbahce e Hapoel Gerusalemme chiude la propria esperienza milanese in accordo con la società, dopo aver raccolto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa Italiana. L’ultima stagione ha vistoportare la sua squadra a un passo dai playoff di Eurolega, giocandoseli fino all’ultima partita di regular season, ma un mix letale di infortuni, frizioni più o meno nascoste con la squadra e comparsa della versione invincibile del Banco di Sardegna Sassari ha fatto sìchiudesse la stagione in semifinale scudetto, dopo aver rischiato grosso già nei quarti contro Avellino. La corsa alla successione sembra essere in realtà già tracciata dalla dirigenza dell’Olimpia: tutti i segnali recenti portano verso il ritorno in Italia ...

