Basket 3×3 | Women’s Series 2019 | il torneo sbarca a Torino | le convocate dell’Italia

(Di martedì 11 giugno 2019) Le Women’sdi3×3no in Italia, l’appuntamento è per il 14-15 giugno in Piazza San Carlo a: prima volta assoluta per la competizione FIBA che non era mai andata in scena nel nostro Paese, si tratta di unin preparazione alla World Cup (18-23 giugno ad Amsterdam). Ovviamente sarà presente l’Italia che cercherà il risultato di lusso di fronte al proprio pubblico, le Campionesse del Mondo vogliono confermarsi ai massimi livelli e infatti scenderà in campo la stessa formazione vincitrice del titolo iridato: Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli. Le azzurre sono state inserite nel girone B con Serbia, Irlanda e Mongolia mentre nell’altro raggruppamento figurano Francia, Canada, Repubblica Ceca e USA: le prime due classificate passeranno il turno. ITALIA WOMEN’S3X3 ...

