Basilicata | Coldiretti lancia l' allarme | 10milioni di euro di danni per maltempo

(Di martedì 11 giugno 2019) Emanuela Carucci Il problema riguarda tutta l'Italia. In un decennio c'è stata una perdita, nel campo agricolo, di 14 miliardi dia causa del cambiamento climatico. A risentirne anche le api Ci sono oltre dieci milioni didinel settore agricolo a causa del. È il drammatico bilancio delladelladopo l'ultima ondata di, a maggio scorso, nella provincia di Matera.Solo allasono arrivate oltre duecento segnalazioni da parte degli agricoltori. Senza contare igestiti in autonomia da altri produttori agricoli. Lo fa sapere il presidente di, Antonio Pessolani, in una lettera inviata all’assessore regionale alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, “a seguito dell’eccezionale avversità meteorologica che ha colpito buona parte del territorio del Metapontino lo scorso 12 ...

