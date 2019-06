Bancomat | chi paga elettronico può vincere alla lotteria | la novità anti-evasione

Lotteria degli scontrini - c'è una sorpresa per chi pagherà con il Bancomat : Chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici avrà il doppio delle possibilità di vincere rispetto a chi utilizza il...

L'elemosina in chiesa si fa col Bancomat perché rubano le cassette per le offerte : "Siamo in via sperimentale per alcuni mesi per vedere l'impatto e l'adesione a questa iniziativa. Non si tratta del fatto che 'tutto ha un costo', ma del fatto che purtroppo continuano ad esserci furti in chiesa quindi una presenza minore di denaro può far dissuadere chi pensa di fare effrazioni di cassette o altro". Monsignor Vincenzo Tosello, parroco della chiesa di San Giacomo di Chioggia (Venezia), spiega in un video pubblicato ...

Venezia - in chiesa si cambia : la carità si fa con il Pos e il Bancomat : Come in un supermercato o in un qualsiasi punto vendita di un centro commerciale, solo che il posto in questione è un luogo di culto, anzi tre. Per la prima volta in Italia, 'in via sperimentale', il Pos, l'apparecchio che consente il pagamento telematico tramite carta di credito o bancomat, approda in tre parrocchie della diocesi di Chioggia, Venezia. L'idea è del vescovo, monsignor Adriano Tessarollo, esponente delle gerarchie ecclesiastiche ...

Messe - candele e poveri : ora le offerte in chiesa si fanno con il Bancomat : Serenella Bettin Due euro per un cero, 10 per una funzione. I Pos per evitare i furti in continuo aumento Venezia offerte? Carità? Donazioni? Una volta si chiamavano così. Ora sono vere e proprie transazioni. A dar vita alle elemosine con il bancomat in chiesa è il vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, già noto alle cronache nazionali per le sue posizioni anche condivisibili sui ladri e sui migranti. E ora in tre chiese ...

Venezia - in chiesa arriva il pos : offerte con il Bancomat e carta di credito : «No, non mi aspettavo una reazione così critica da parte dei cittadini. Ma, forse, potevo immaginarlo: il primo a fare un'offerta con carta di credito è stato un turista...

Roma - prelevano con il Bancomat del ciclista morto : inchiodati dalle videocamere della banca : È tutto lì: nelle immagini riprese dalle videocamere a circuito interno e dall'occhio elettronico fuori dallo sportello Unicredit di via dei Monti Tiburtini. Colui o coloro i quali...

Bergamo - trova 20 mila euro al Bancomat : chiama i carabinieri e li fa restituire : La vicenda si è verificata domenica 12 maggio a Urgnano, in provincia di Bergamo. Un uomo che si era recato presso la propria banca per prelevare delle somme di denaro, ha ritrovato nello sportello dove avrebbe dovuto compiere le sue operazioni dei soldi. Nel dettaglio, il signore in questione ha visto lo sportello della cassa continua aperto con all'interno circa 20 mila euro. Molto onestamente, l'uomo ha così deciso di avvisare le forze ...