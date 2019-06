Aversa | 15enne accoltellato a scuola La madre Io morta dentro | ho bisogno

AttrAversa i binari con le cuffiette : 15enne travolta dal treno : Aveva le cuffiette nelle orecchie e ascoltava musica a tutto volume. In mano il cellulare dal quale stava leggendo gli ultimi messaggi arrivati. Così una giovane 15enne ha Attraversato i binari ed è stata travolta dal treno.È successo alla stazione di Rahacou in Bielorussia. La ragazza stava ascoltando la sua musica preferita e si era estraniata dal mondo per qualche istante. All'improvviso un treno merci l'ha investita a tutta velocità.Come ...