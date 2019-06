Atletica | Marcell Jacobs brilla al meeting di Turku | l’azzurro chiude terzo nei 100 metri

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) L’atleta azzurro si ferma a cinque centesimi dal personale, fermando il cronometro sul 10.13 con vento di +1.3 Si conferma in crescitanei 100. Aldi, in Finlandia,corre in 10.13 (vento +1.3) e arriva ad appena cinque centesimi dal record personale, con la terza prestazione della carriera. Un netto progresso rispetto al 10.19 realizzato quest’anno a Savona, due settimane fa. Il 24enne delle Fiamme Oro finisceai Paavo Nurmi Games, preceduto soltanto da due statunitensi: Mike Rodgers (10.00) e l’iridato in carica Justin Gatlin (10.01). In batteria il campione tricolore, che nel 2018 è diventato il quarto italiano di sempre con 10.08, aveva già dato una buona impressione piazzandosi secondo in 10.21 (+1.4), ancora alle spalle di Gatlin (10.16) in una serata con temperatura gradevole, intorno ai 20 gradi. Nella quinta tappa ...

