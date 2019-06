Astronomia | misurato il buco nero della galassia NGC 4395 | vicina alla Via Lattea

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) E’ più piccolo di quanto si pensasseNGC. A prendere le misure dell’inquilino della galassia nana è stato un team di astronomi i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Per gli studiosi saper misurare la massa del mini buco nero al centro di NGCserve a mettere a punto le tecniche per determinare la massa di buchi neri supermassicci. “Capire se le galassie piccole o nane hanno buchi neri e se questi si comportano in scala come i buchi neri supermassicci ci aiuterà a sapere di più sulla formazione di questi oggetti sin dalla prima infanzia dell’Universo,” spiega Elena Gallo dell’Università del Michigan, tra gli autori della ricerca. Il team – riporta Global Science – ha monitorato la radiazione emessa dal disco di accrescimento del buco nero con la tecnica della mappatura del riverbero. Misurare ...