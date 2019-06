Asteroide potrebbe colpire la Terra a settembre | tutto quello che c’è da sapere sulla

Asteroide potrebbe colpire la Terra - è vero? : In molti ci avete fatto questa domanda in merito a quanti riportato nei giorni scorsi da alcuni quotidiani, la possibilità che un Asteroide potrebbe colpire la Terra entro la fine dell’anno. L’oggetto in questione si chiama 2006 QV89, ed è stato scoperto nell’agosto del 2006 dal Catalina Sky Survey, è classificato nella categoria dei PHAs, ovvero quella che raccogli gli asteroidi potenzialmente dannosi per la Terra). ...