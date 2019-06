Assassin’s Creed Odyssey | Alla scoperta dell’Antica Grecia con il DISCOVERY TOUR

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile il secondo Episodio del Destino di Atlantide : Ubisoft annuncia che Il Tormento di Ade, il secondo Episodio dell’arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey Il Destino di Atlantide, è ora Disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il Tormento di Ade porta i giocatori nell’Oltretomba, un vasto mondo di oscurità senza fine e pieno di morti vaganti, dominato dal forte e astuto Ade. Con ...

Da Assassin’s Creed a Ancestors : uscita e trailer per il nuovo gioco dell’ex Ubisoft : I più attenti tra voi, ricorderanno sicuramente un videogame che risponde al nome di Ancestors The Humankind Odyssey. No, non è un titolo già disponibile per l'acquisto, ma uno di quelli che, dall'annuncio, si sono subito fatti riconoscere per il loro pedigree. Si tratta infatti del prossimo progetto poligonale firmato da Patrice Desilets, niente meno che il papà della saga di Assassin's Creed. Dopo il suo addio ad Ubisoft, il game designer si è ...

Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi su Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed III Remastered, comprensivo di Assassin’s Creed Liberation Remastered, è ora disponibile per Nintendo Switch. Questa versione rimasterizzata del titolo include tutti i DLC dell’originale: Missioni di Benedict Arnold, Segreti Nascosti e la tirannia di re Washington. Sviluppato da Ubisoft Chengdu e Ubisoft Barcelona, Assassin’s Creed III Remastered sfrutta appieno tutte le ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo a Maggio : Ubisoft continua ad aggiornare Assassin’s Creed Odyssey con nuovi contenuti, mantenendo la promessa fatta riguardante in generoso supporto post-lancio. Scopriamo insieme le novità in arrivo. Le novità in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo i contenuti previsti nel corso del mese: Nuovo Racconto Perduto della Grecia (14 Maggio) intitolato Una giornata molto lunga, il quale permetterà ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

Assassin’s Creed Ragnarok : Nuovi dettagli e Screenshot leaked : Mentre molti attendono con ansia un capitolo della serie Assassin’s Creed ambientato in Giappone, i rumors sul nordico si fano sempre più insistenti, al punto che quest’oggi sono trapelate sulla rete nuove informazioni tra cui dettagli, nome e Screenshot. Assassin’s Creed Ragnarok: Templari e Assassini Vichinghi Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, il nuovo capitolo della saga Assassin’s Creed si ...

Notre Dame e Assassin’s Creed Unity : un videogame potrebbe aiutare nella ricostruzione della famosa cattedrale : Mentre la Francia si prepara a ricostruire la meravigliosa cattedrale di Notre Dame devastata da un incendio, un famoso videogame potrebbe rivelarsi uno strumento essenziale per gli sforzi di ricostruzione. Ambientato durante la Rivoluzione Francese, “Assassin’s Creed Unity” potrebbe aiutare con le opere di riparazione della cattedrale costruita 850 anni fa, secondo gli esperti. Una meticolosa rappresentazione digitale di Notre Dame è infatti ...

Assassin’s Creed Odyssey : Il Destino di Atlantide arriva il 23 Aprile : Ubisoft ha annunciato le date di uscita degli episodi del secondo arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey, Il Destino di Atlantide. Il primo episodio, Campi Elisi, sarà disponibile dal 23 Aprile su tutte le piattaforme. Attraverso Campi Elisi e i due episodi successivi, i giocatori continueranno la loro Odissea nell’aldilà dell’Antica Grecia per svelare i grandi misteri che si celano negli ...