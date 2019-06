Ascolti GF 16 | il reality chiude con il 22% di share | ma è la peggiore finale di sempre

Grande Fratello 16 : è record d’Ascolti per il reality di Barbara d’Urso : Grande Fratello 16, con Barbara d’Urso: l’ottava puntata conquista il record di ascolti record di ascolti per il Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Un’importante soddisfazione per la nota conduttrice italiana, che ieri ha conquistato, con la sua diretta, più di 3 milioni di telespettatori. Un boom di ascolti per la presentatrice con questa nuova […] L'articolo Grande Fratello 16: è record d’ascolti per il ...