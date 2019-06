(Di martedì 11 giugno 2019) Quelfu un regalo per il suo tredicesimo compleanno:lo riceve il 12 giugno 1942, e subito inizia a confidare a quelle pagine tutte le sue speranze, le sue paure e i suoi tormenti di ragazzina. "Spero che sarai per me un gran sostegno", scriveva quel giorno.90