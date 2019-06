Andrea Zeta | torna libero il cantante neomelodico arrestato nel blitz antimafia

tvzap.kataweb

(Di martedì 11 giugno 2019)in libertà Filippo Zuccaro, alias, illo scorso marzo dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazionecontro il gruppo di San Cocimo che aveva permesso di portare alla luce un giro di estorsioni, usura, intestazione fittizia di beni e altri reati. A darne notizia è l’avvocato dell’artista, Salvatore Centorbi, ai microfoni di Newsicilia.it: “Il giudice su nostra richiesta ha deciso di revocare la misura cautelare e quindi consentire al nostro assistito di affrontare il procedimento penale senza una misura restrittiva. Avevamo fatto richiesta perché, per noi, non vi sono più esigenze cautelari”. “La fase del processo è ancora iniziale ma è venuta meno la misura cautelare” prosegue il legale di. “Il ragazzo affronterà le ragioni che abbiamo esposto ...

palermo24h : Il cantante neomelodico Andrea Zeta torna in libertàIndagini chiuse, giudice accoglie richiesta dei legali… - mezza_parola : #news Il cantante neomelodico Andrea Zeta torna in libertà, parla l’Avvocato: “Il giudice ha accolto la nostra rich… - PressFutura : “Ringrazio i giudici, dimostrerò che non sono un mafioso”: Andrea Zeta torna fra i suoi fan -