Anche il Folletto diventa senza fili

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) Lo sviluppo della tecnologia ha moltiplicato i concorrenti, ma Vorwerk conprova a rimanere al passo con i tempi. Il VB100 è il primo “” del brand tedesco, in termini d’ingombro e design l’azienda dimostra di aver lavorato parecchio e aver compreso le nuove tendenze, muovendosi però con la consueta strategia di passi lenti e ben ponderati. Alto un metro circa, largo 11 centimetri, VB100 vanta un doppio motore, uno nella spazzola adatta ad ogni tipo di superficie (tappeti compresi) e con tre velocità (turbo, normale e spenta), l’altro sul corpo dell’apparecchio. Il modello è dotato di una posizione “stand alone”, rimane in piedi con un facile movimento del polso, una soluzione pensata sia per la pausa durante le pulizie sia per un “parcheggio prolungato”. A queste caratteristiche s’aggiungono tre livelli d’aspirazione e 80 minuti d’autonomia. Le batterie ...

ilnapolionline : Il 'folletto belga' resterà in azzurro anche a scadenza di contratto - fritatalover : RT @NickLittlERegal: Milo dice a @VaranaStrega ke sta leggendo un lib sulle sirene e ke c'è anche un mega-albero genealogico...eccolo là.Ha… - NickLittlERegal : Milo dice a @VaranaStrega ke sta leggendo un lib sulle sirene e ke c'è anche un mega-albero genealogico...eccolo là… -