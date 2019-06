Ambra Lombardo | la Cascella avverte Kikò Nalli | “Non farti abbindolare!”

Kikò Nalli - storia con Ambra Lombardo : “Tina non giudica le persone” : Kikò Nalli parla di Ambra Lombardo e svela: “Tina Cipollari non è una che giudica” Il Grande Fratello è finito e ha visto la sua trionfatrice: Martina Nasoni. In molti speravano in un vincitore diverso, ma è la dura legge dei reality dove le persone che non si espongono maggiormente alla fine risultano vincenti agli occhi dei telespettatori. Chi sperava che Kikò Nalli potesse portarsi a casa sia la vittoria del GF sia l’amore ...

Ambra Lombardo e Kiko Nalli - prima notte dopo il Grande Fratello ‘come Romeo e Giulietta’ : Kikò Nalli è stato uno dei 3 eliminati della semifinale del Grande Fratello 2019, ma non appena uscito dalla casa più spiata d’Italia è corso dai suoi 3 figli avuti con la ex moglie Tina Cipollari. Grande curiosità però anche per quel che riguarda il suo flirt con Ambra Lombardo, conosciuta proprio al GF. In puntata si sono riabbracciati e lei gli ha assicurato che non saranno una scintilla ma un vero e proprio fuoco. La prima notte di ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo racconta la prima notte con Kikò Nalli : "Come Romeo e Giulietta" : La professoressa siciliana a 'Pomeriggio 5' confessa di essere "cotta a puntino" dell'ex marito della Cipollari.

GF16 : La Decisione di Ambra Lombardo! : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello vuole dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ecco la Decisione della nuova fiamma di Chicco Nalli! Grande Fratello 16: Ambra Lombardo si licenzia dal suo lavoro per intraprendere la carriera televisiva! Il famoso programma televisivo, il ‘Grande Fratello’, sembrerebbe aver sconvolto completamente la vita di Ambra Lombardo. La donna, dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, ha preso una ...

Una gran Porcona! Cristian Imparato scherza in malo modo con Ambra Lombardo : Cristian Imparato ha commentato uno scatto social di Ambra Lombardo definendola una "porcona" e scatenando l'ira del web. Lei è stata costretta ad intervenire in difesa dell'amico. All’interno della Casa del grande Fratello 16 è nata una profonda amicizia tra Cristian Imparato e Ambra Lombardo, che si sono legati particolarmente soprattutto dopo l’uscita dal reality show.-- I due sono soliti commentare ogni post pubblicato sui social, ma ...

Grande Fratello 16 - la dichiarazione d'amore ed i baci tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo (video) : Kikò Nalli, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', è stato raggiunto da Ambra Lombardo nel Lido Carmelita. L'hair stylist ha avuto modo di confessare tutto il suo amore nei confronti della bella professoressa. I due innamorati, dopo settimane di lontananza, hanno modo, stasera, di dichiararsi pubblicamente con parole molto affettuose ed una serie di baci prolungati:prosegui la letturaGrande Fratello 16, la dichiarazione d'amore ...

Grande Fratello - Kikò Nalli su Ambra Lombardo : “Sono curiso di…” : Kikò e Ambra, futuro insieme dopo il Grande Fratello 2019? Kikò Nalli non vede l’ora di riabbracciare Ambra Lombardo. Si sono frequentati per poco tempo al Gf 16, eppure c’è una forte sintonia tra i due. Kikò non si sarebbe mai aspettato di trovare subito una donna capace di stregarlo: Ambra, col suo fascino e […] L'articolo Grande Fratello, Kikò Nalli su Ambra Lombardo: “Sono curiso di…” proviene da Gossip e ...

Ambra Lombardo lascia il lavoro e rivela : “Kikò uomo meraviglioso” : Ambra Lombardo su Kikò Nalli: “uomo meraviglioso, non mi sarei mai aspettata…” Galeotta fu la casa del Grande Fratello con Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due si sono subito piaciuti tanto che la bella professoressa, una volta fuori dalla casa, ha deciso di lasciarsi con l’uomo che conosceva da un mese per credere in pieno a quest’opportunità che la vita le offriva: conoscere un uomo meraviglioso come Kikò, come ...

Ambra Lombardo dopo il GF16/ Kikò Nalli : "E' nato qualcosa di profondo!" : Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello 2019 ha lasciato il lavoro fisso per tentare la fortuna; nel frattempo aspetta a braccia aperte il suo Kikò Nalli.

Ambra Lombardo aspetta Kiko e lascia il lavoro : “Il tempo ci darà ragione” : Ambra Lombardo intervista su Di Più: le parole sul lavoro e su Chicco Nalli Il Grande Fratello 16 ha completamente stravolto la vita di Ambra Lombardo. Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 la 33enne ha deciso di abbandonare il suo lavoro da insegnante e di mollare pure il ragazzo conosciuto qualche mese […] L'articolo Ambra Lombardo aspetta Kiko e lascia il lavoro: “Il tempo ci darà ragione” proviene da Gossip e ...

Ambra Lombardo su Tina Cipollari : “I commenti? Non mi preoccupano” : Grande Fratello: Ambra Lombardo replica ai commenti di Tina Cipollari Ambra Lombardo ha fatto discutere per il suo interesse amoroso verso Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. La professoressa si è ritrovata a rispondere a critiche durissime nei suoi confronti, che la vedrebbero interessata soltanto alle luci dei riflettori e non al concorrente del GF 16. Per non parlare dei continui commenti, forse ironici forse no, fatti ...

GF 2019 - Ambra Lombardo sbrocca sui social : “Usiamo il cervello!” : Ambra Lombardo ha usato Kikò Nalli al Grande Fratello? Parla lei Da quando è stata eliminata dal GF 2019, la bella professoressa Ambra Lombardo non fa altro che ricevere critiche su critiche. In molti l’accusano di aver usato Chicco Nalli per avere una maggiore notorietà all’interno del reality show di canale 5, mentre addirittura altri dicono che il suo unico interesse sia quello della luce dei riflettori. Ambra non ne può davvero ...

Dove ha dormito Taylor Mega? Ambra Lombardo gelosa di Kikò : L'ingresso di Taylor Mega ha scombussolato gli equilibri del Grande Fratello. La bellezza dell'influencer non ha lasciato indifferente gli uomini della casa, tant'è che Ambra Lombardo ha manifestato la sua gelosia nei confronti di Kikò Nalli. La professoressa è parsa molto gelosa, soprattutto perché l'hair-stylist non ha ricevuto da parte sua alcuna notizia.-- "Dove ha dormito Taylor Mega? Va controllata, può essere un pericolo", ha ammesso ...

Ambra Lombardo - salta l’incontro con Kikò : “Taylor Mega un pericolo” : Taylor Mega al Grande Fratello 16: la Prof Ambra Lombardo è gelosa Ambra Lombardo è più che mai preoccupata per la sua storia d’amore con Chicco Nalli, in arte Kikò. Lunedì 27 maggio i due dovevano rivedersi al Grande Fratello 16, dove nel Camping Carmelita era stata organizzata una romantica sorpresa da parte della professoressa […] L'articolo Ambra Lombardo, salta l’incontro con Kikò: “Taylor Mega un pericolo” ...