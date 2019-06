Amazon lancia una carta di credito per i clienti che hanno crediti bassi

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) Foto: La Pressevuole allargare il numero dei suoicon un programma dinegli Stati Uniti. Si tratta in particolare di unapensata appositamente per le persone che non possiedono sufficienteper accedere ai servizi fedeltà o alle altre carte del colosso dell’ecommerce. Così, in partnership con la banca Synchrony Financial, ha deciso dire il suo programmaCredit Builder. Questo sistema di accesso alpunta a includere nei servizi offerti daanche coloro cheunmedio basso (attorno ai 550 dollari), per i quali sarebbe impossibile richiedere una qualsiasidie che quindi sono esclusi da una serie di servizi offerti dalla compagnia come, tra gli ultimi, i supermercati senza cassa. Secondo quanto riporta Cnbc, si tratterebbe di circa l’11% della popolazione americana, mentre quasi il 25% delle ...

