ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono passatida quando la Cassazione stabilì per lei e per il fidanzato Raffaele Sollecito l’assoluzione“per non avere commesso il fatto” in riferimento all’omicidio di Meredith Kercher e orasi prepara are inper partecipare al Festival della Giustizia penale di Modena. La ragazza arriverà a Milano giovedì assieme alla madre, Edda Mellas, e al fidanzato Cristhoper e poi con loro raggiungerà Modena dove sabato sarà protagonista di un incontro dal titolo “Il processo penale mediatico”. FQ Magazine Raffaele Sollecito: “Le aziende non vogliono assumere una persona come me.? Non la sento da un po’” Il Festival è organizzato dalla Camera penale di Modena “Carl’Alberto ...

Agenzia_Ansa : Giovedì Amanda Knox torna in Italia #ANSA - MediasetTgcom24 : Quattro anni dopo l'assoluzione Amanda Knox torna in Italia #amandaknox - Noovyis : Un nuovo post (Amanda Knox, quattro anni dopo l’assoluzione definitiva torna in Italia: parteciperà al Festival del… -