Allattamento al seno | l’effetto protettivo contro il tumore mammario

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) In Italia a più di cinquantamila donne ogni anno viene diagnosticato unal, che è una delle neoplasie che maggiormente colpiscono la popolazione femminile.1 Nonostante l’alto tasso di incidenza, il carcinomaha anche altissimi tassi di sopravvivenza grazie alla diffusione di piani di screening e prevenzione. La diagnosi precoce aumenta le probabilità di remissione della malattia.1 L’esposizione protratta agli stimoli degli estrogeni ovarici, l’alimentazione squilibrata (ricca in grassi ma con poche fibre), gli stili di vita sregolati e non aver avuto figli sono noti fattori predisponenti per ilal. Un altro fattore predisponente è la presenza di mutazioni geniche ereditarie; infatti il 5-7% dei tumori aldiagnosticati è legato a fattori ereditari. È ormai noto che le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 favoriscono la comparsa delaled è ...

LUI90SA90 : SVEZZAMENTO: COSA FARE SE NON MANGIA Dopo i 6 mesi inizia per il #neonato la fase dello #svezzamento, ovvero il mom… - Rillswind : Lex, Raffaele Mautone (M5S) - promuovere l'allattamento al seno - Rillswind : LEX - Raffaele Mautone - Istituzione della Giornata nazionale allattamento al seno -