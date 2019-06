Alimenti | Coldiretti | le famiglie tagliano gli acquisti cibi e bevande per 156 euro l’anno

Alimenti - Coldiretti : il taglio delle accise spinge la birra artigianale : “Con il caldo arriva il taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici a spingere l’aumento degli acquisti delle birre artigianali Made in Italy“: è quanto annuncia la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la firma da parte del Ministro dell’Economia Giovanni Tria del Decreto previsto dalla Legge di Bilancio 2019. “Il provvedimento – sottolinea la Coldiretti – entrerà in vigore il giorno 1 Luglio ...

Alimenti - Coldiretti : no alle mani francesi sul parmigiano italiano : “Occorre fermare la svendita del parmigiano Reggiano ai francesi per non ripetere gli stessi errori commessi in passato con la cessione della Parmalat alla Lactalis“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare con preoccupazione le trattative in corso per l’acquisizione della Nuova Castelli da parte della multinazionale francese Lactalis che negli anni “si è già comperata i marchi nazionali ...

Alimenti - Coldiretti : “SOS bollino nero su olio - grana e prosciutto” : “No a bollini allarmistici per i consumatori su olio extravergine, Parmigiano Reggiano o Prosciutto di Parma che, dal Sudamerica all’Europa, rischiano di essere ingiustamente diffamati da sistemi di etichettatura ingannevoli che mettono in pericolo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del Made in Italy“: lo afferma la Coldiretti in riferimento riferimento all’avvio dell’incontro ad Ottawa (Canada) del ...

Alimenti - Prandini (Coldiretti) : stop alle aste a doppio ribasso : “Ci impegneremo affinché venga aggiunto in Italia il divieto alle aste al doppio ribasso in occasione del recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare da poco pubblicato in Gazzetta”: è quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’incontro organizzato da CONAD sulla filiera del ...

Alimenti - Coldiretti : col clima pazzo i prezzi delle verdure aumentano : “In controtendenza rispetto al calo del carrello della spesa aumentano i prezzi delle verdure del 7% rispetto allo scorso anno, per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione ad aprile che evidenziano un rallentamento dei prezzi alimentari su base tendenziale (+0,4%). “Sulle verdure – sottolinea la ...