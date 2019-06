Alabama | firmata la legge sulla castrazione chimica per chi violenta i minori di 13 anni

Castrazione chimica : firmata legge in Alabama : Kay Ivey, governatrice dell’Alabama, ha firmato la legge che obbliga i condannati per reati sessuali contro i minori di 13 anni a cominciare la Castrazione chimica un mese prima della loro scarcerazione, a proprie spese. Le norme prevedono che gli interessati continuino il trattamento finché una corte non valuti che non sia più necessario. L'articolo Castrazione chimica: firmata legge in Alabama sembra essere il primo su Meteo Web.