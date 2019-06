Agrigento | la attira in casa con la scusa di svolgere lavori domestici e la stupra

Agrigento - la attira in casa con la scusa di svolgere faccende domestiche e la stupra. Arrestato un bracciante di 39 anni : L’ha attirata nella sua casa con la scusa di svolgere delle faccende domestiche a pagamento, ma una volta dentro l’ha immobilizzata, minacciata e costretta a subire ripetute violenze sessuali per diverse ore. Ma la ragazza, una 29enne di origine romena, dopo la violenza ha avuto la forza di andare al pronto soccorso e denunciare l’accaduto. È finito così in manette un 39enne connazionale della vittima che a Canicattì ha ...