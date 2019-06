A mano disarmata | trama | cast e anticipazioni del film al cinema

termometropolitico

(Di martedì 11 giugno 2019) Adelal. Il 6 giugno è uscito nelle sale italiane l’ottavodel regista e sceneggiatore Claudio Bonivento, autore dicome “L’attentatuni – Il grande attentato” (2000) e “Vi perdono ma inginocchiatevi” (2012). A: questo è il titolo della nuova pellicola, ispirata al romanzo omonimo di Federica Angeli (edito da Baldini-oldi) che vede come protagonista l’attrice Claudia Gerini. La distribuzione è stata affidata alla Eagle Pictures.delClaudio Bonivento in “A” ha voluto far conoscere la storia di Federica Angeli, interpretata dalla Gerini, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle inchieste condotte contro la criminalità organizzata a Ostia, sul litorale ro. La protagonista, cronista dell’edizione romana del quotidiano ...

