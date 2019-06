365 giorni agli Europei di calcio | questa sera Ponte Sant’Angelo illuminato a festa

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma – Si avvicina sempre di piu’ l’inizio di una delle competizioni sportive piu’ importanti e seguite in assoluto: il Campionato europeo di. La prossima edizione di Euro 2020 ha una valenza del tutto particolare per la Capitale: Roma sara’, infatti, la sede della partita inaugurale del Campionato. Il 12 giugno 2020 presso lo stadio Olimpico si disputera’ la gara che aprira’ le porte al nuovo torneo internazionale, ma oltre alla partita inaugurale Roma sara’ anche la sede di altre tre gare del Campionato europeo. Sara’ un’edizione unica: nell’anno del suo 60esimo anniversario, infatti, il Campionato europeo sara’ per la prima volta itinerante e si disputera’ in ben 12 citta’ europee: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo oltre ...

