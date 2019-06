300mila euro per bloccare l’inchiesta di Fanpage | si è dimesso consulente del ministero

Fanpage - l’azienda di compost offre 300mila euro al giornale per fermare l’inchiesta : “Non ci rompete troppo le palle” : Un’offerta da centinaia di migliaia di euro in investimenti pubblicitari da una delle più grandi aziende di compost in Italia, a patto di interrompere le inchieste sul compost in Veneto. Lo rivela Fanpage, raccontando con una videoinchiesta come, proprio all’indomani della richiesta di intervista ai vertici della Sesa, sia stato domandato un incontro con il direttore del giornale al fine di intavolare una trattativa per un corposo ...

Inchiesta rifiuti in Veneto - Morra : “300mila euro per bloccarla? Fanpage.it ha dimostrato dignità” : Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, ha commentato l'Inchiesta di Fanpage.it sul business del compost in Veneto e il tentativo dei vertici della Sesa, azienda con sede a Este, di bloccare il reportage offrendo al giornale 300mila euro in investimenti pubblicitari: "Si parla poco di corruzione nei confronti di giornalisti per bloccare inchieste scomode. Fanpage.it ha dimostrato e documentato la sua integrità morale".Continua a ...

Corruzione - l’ex pm Savasta ammette di aver chiesto 300mila euro a imprenditore Tarantini : “Ma era idea di Nardi” : Si è detto vittima del collega Michele Nardi ed ha ammesso di aver chiesto 300mila euro all’imprenditore di Corato (Bari) Paolo Tarantini per archiviare un’indagine che era stata avviata solo per ottenere danaro. Così l’ex magistrato di Trani Antonio Savasta – arrestato insieme a Nardi a gennaio e ai domiciliari da fine marzo – durante l’incidente probatorio dinanzi al gip di Lecce nel quale ha detto che la richiesta di 300mila ...

Sei squallida! Taylor Mega criticata per l’orologio da 300mila euro : Taylor Mega è stata ospite di Pomeriggio 5 e ha mostrato un orologio da 300mila euro per il quale è stata fortemente criticata anche sul web. Da Barbara D'urso la prima a criticarla è stata Camilla Lucchi. che ha voluto osservare che la bella Taylor Mega non si sarebbe potuta permettere quel gioiello lavorando onestamente... “Non te lo puoi permettere facendo l’influencer, evidentemente te l’hanno regalato, ci sarà qualcuno che ti ...

Ana Bettz - l'ereditiera cantante che nascondeva 300mila euro nella Rolls Royce : È stata fermata dalla Guardia di finanza a Ventimiglia, alla frontiera con la Francia. Alla guida c'era il suo autista. In alcune cassette di sicurezza le fiamme gialle hanno trovato e sequestrato un altro milione e 700mila euro, sempre in contanti. Si indaga per il reato di...

Roberto Fico - l'infornata grillina alla Camera : 250 nuovi dipendenti - stipendi fino a 300mila euro : Mentre l' assemblea di Montecitorio approvava in terza lettura (ne serve una quarta) il taglio dei parlamentari, il presidente della Camera Roberto Fico (M5S) ha dato il via libera all' assunzione di 250 dipendenti fra consiglieri, documentaristi, segretari e assistenti parlamentari. Gli emolumenti

Arriva il 'Concorsone' per la Camera : stipendi fino a 300mila euro : A luglio arriverà il primo dei quattro bandi: i posti disponibili sono tra i 250 e i 300, mentre gli stipendi varieranno in...

West Nile : via a campagna preventiva - dalla Regione Friuli 300mila euro : Una campagna preventiva di interventi per contrastare la proliferazione delle zanzare comuni e della zanzara tigre, le cui punture rischiano di trasmettere malattie che, in soggetti particolarmente debilitati da altre patologie, possono portare a conseguenze gravi: e’ quanto ha messo in atto la Regione Fvg. Gli interventi di disinfestazione ordinaria e straordinaria delle Aziende Sanitarie, sull’intero Friuli Venezia Giulia, saranno ...

Astaldi costruzioni - scomparso nel nulla con la cassa il presidente del Comitato obbligazionisti : spariti 300mila euro : Nonostante l’offerta di Salini Impregilo, scesa in campo per cercare di salvare la società sull’orlo del crac, la vicenda della crisi del colosso delle costruzioni Astaldi ha riservato l’ennesimo colpo di scena che si abbatte come una stangata su migliaia di piccoli risparmiatori che negli anni scorsi hanno acquistato l’obbligazione Astaldi 7,125% scadenza 2020 e, ai corsi attuali, stanno perdendo l’80% circa del loro investimento. In una nota ...