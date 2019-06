10 scuole di eccellenza per il cibo in Italia ed Europa

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Alma (Colorno, Parma)Università di scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo)Global Mba Food and Wine, Bologna Business School Master of Management in Food & Beverage - Università BocconiMaster in Cultura dele del Vino - Università Ca’ Foscari VeneziaMaster della Cucinana (Vicenza)Le Cordon Bleu (Parigi)Culinary Arts Academy (Svizzera)Wageningen University & ResearchUniversità di Lund - SveziaIl mondo delnon smette di appassionarci in tutte le sue forme, dalle ricette fatte in casa ai programmi televisivi, passando per nuovi ristoranti trendy e una crescente sensibilità salutista e responsabile che ci porta a voler sapere sempre meglio cosa sta dietro a un prodotto. Non solo. Questioni come la necessità di nutrire in modo sano una popolazione in costante aumento e il grave problema dell’inquinamento legato alla filiera alimentare (allevamento in primis) ...

caterinadfr : Cara @repubblica può rettificare l'articolo di Cesare De Seta? Forse il prof non è ben informato ma non è vero che… - csch78 : RT @BeppeSala: Lavorare sulle scuole significa sicuramente dare nuove opportunità ai ragazzi, ma anche integrare le loro famiglie nella vit… - RitaCampo1 : RT @BeppeSala: Lavorare sulle scuole significa sicuramente dare nuove opportunità ai ragazzi, ma anche integrare le loro famiglie nella vit… -