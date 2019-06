XBOX E3 2019 | recap con tutti gli annunci della conferenza

XBOX trionfa a E3 2019 : tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft : Il marchio Xbox è riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3 2019. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project ...

E3 2019 : lo sparatutto in prima persona Crossfire X arriverà su console nel 2020 - prima su XBOX One : Crossfire X, un adattamento dello sparatutto in prima persona di enorme successo in Asia, Crossfire, arriverà in Occidente inizialmente solo su Xbox One nel 2020.Come riporta Polygon, Crossfire X è stato sviluppato dal suo studio di riferimento, Smilegate Entertainment con sede in Corea del Sud. Oltreoceano, il gioco è uno sparatutto free-to-play in cui i giocatori combattono per una delle due fazioni mercenarie. Il trailer che annuncia il gioco ...

E3 2019 : Microsoft rivela gli oltre 12 indie che entreranno nel programma ID@XBOX : A quanto pare una montagna di titoli indipendenti sta arrivando su Xbox One e PC, sono infatti oltre 12 i nuovi giochi che sarà possibile provare con il programma ID@Xbox, iniziativa di Microsoft volta al supporto dei titoli indipendenti più meritevoli.Come riporta Shacknews, di seguito vi elenchiamo alcuni nomi, tuttavia per conoscerli tutti vi suggeriamo di dare uno sguardo al trailer che trovate a fine news:Inoltre teniamo a precisare che ...

E3 2019 : Phantasy Star Online 2 si prepara per arrivare in Occidente su PC ed XBOX One : SEGA sta per portare Phantasy Star Online 2 in Occidente a sette anni da quando è approdato in Giappone. Come riporta Polygon, il titolo arriverà in Occidente a partire dalla primavera del 2020 su PC ed Xbox One.Phantasy Star Online 2 supporterà il cross-play su entrambe le piattaforme e sarà free-to-play. SEGA porterà su tutti i contenuti rilasciati per il gioco di ruolo Online finora.Per chi non conoscesse questo titolo, in Phantasy Star ...

E3 2019 : Halo Infinite arriverà in concomitanza con il lancio di XBOX Scarlett : La conferenza di Microsoft è terminata, ed il gioco che tutti aspettavano di sapere di più, ovvero Halo Infinite, è stato mostrato alla fine.Di Halo Infinite abbiamo visto un nuovissimo trailer in cui vediamo appunto il ritorno di Master Chief. Cosa più importante e che forse a qualcuno farà storcere il naso, Halo Infinite arriverà in concomitanza con l'uscita di Xbox Scarlett, ovvero Natale 2020.Dovremo quindi aspettare ancora un anno e mezzo ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - XBOX Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

E3 2019 : Double Fine Productions entra a far parte degli XBOX Game Studios. Pubblicato il primo gameplay trailer di Psychonauts 2 : Non solo giochi alla conferenza E3 2019 di Microsoft in corso. La compagnia ha annunciato durante il suo evento che un nuovo studio è entrato a far parte degli Xbox Game Studios.Il colosso di Redmond ha svelato che Double Fine Productions e ufficialmente entrato tra gli Xbox Game Studios. Parliamo dello studio responsabile di Psychonauts e Brutal Legend.In questa occasione, è stato anche mostrato un nuovo Gameplay trailer di Psychonauts 2:Leggi ...

Evento XBOX : diretta streaming dalle 22 : 00 [E3 2019] : In occasione dell’E3 2019, la fiera dei videogiochi più importante dell’anno, si terrà il consueto Evento dedicato alle novità riguardanti al mondo Xbox. La diretta streaming si terrà a partire dalle ore 22:00 e durerà circa due ore. Il protagonista indiscusso dell’Evento sarà Project xCloud, la piattaforma di game-streaming annunciata ad ottobre. Inoltre, ci potrebbero essere delle anticipazioni su “Lockhart” e ...

Streaming E3 2019 XBOX tra Halo Infinite e Scarlett - come seguire la conferenza Microsoft : L'E3 2019 Xbox vuole e deve stupire non solo i fedelissimi di casa Microsoft, ma anche il popolo di videogiocatori più in generale e gli "addetti ai lavori". Questo perché, a fronte dell'attuale generazione dominata da Sony e la sua PlayStation 4, il colosso di Redmond è chiamato alla riscatta in vista della next-gen, così come a mettere sul piatto le ultime frecce all'arco dell'attuale Xbox One - che ha ancora una manciata di esclusive da ...

XBOX Scarlett all'E3 2019? Microsoft stuzzica i fan con un teaser a poche ore dalla presentazione di stasera : A poche ore dalla presentazione di questa sera, Microsoft ha praticamente confermato la presenza di Xbox Scarlett all'E3 2019.Come riporta The Verge, l'utente C.B.K. ha scoperto un messaggio segreto nascosto dal colosso di Redmond nei tre video teaser pubblicati su Twitter negli ultimi giorni.Il primo presenta la scritta R 255, il secondo G 36 e l'ultimo, pubblicato poche ore fa, B 0. I tre messaggi formano il codice 255,36,0, ovvero la sequenza ...

E3 2019 XBOX - quali gli assi nella manica di Microsoft per la conferenza? : L'assenza di Sony da Los Angeles nel corso di quest'anno è senza dubbio un bel tappeto rosso steso per L'E3 2019 Xbox. La divisione dedicata ai videogiochi di casa Microsoft ha un'occasione quanto mai unica e rara con il Convention Center californiano che ha visto la diserzione di Sony, vale a dire quella di appropriarsi interamente della scena per sfoderare i propri pezzi da novanta e provare quindi ad accorciare il gap venutosi a creare nel ...

Giochi in uscita a giugno 2019 per PS4¸ XBOX - SWITCH e PC : giugno è sempre stato un mese tiepido per quanto riguarda le pubblicazioni videoludiche, offuscate dagli annunci. La fiera Losangelina dedicata al nostro hobby preferito ha infatti tutti i riflettori puntati e pochi publisher osano lanciare dei titoli di rilievo in questo periodo. Nonostante questo ci saranno comunque dei titoli che alleggeriranno il nostro portafogli. Andiamo a vedere insieme le uscite: 04/06 Martedì Persona Q2: New Cinema ...

L'E3 2019 di XBOX ci porterà 3 nuove IP? : Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Thurrott, alL'E3 2019 di Xbox potremmo fare conoscenza con "almeno tre nuove IP" mai viste fin ora.La fonte riporta infatti che "fonti della compagnia dicono che questa sarà una delle esibizioni third-party più forti nell'intera storia delL'E3". Stando alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, Microsoft porterà 14 titoli first party all'evento losangelino, infatti Thurrott riporta:Leggi altro...

