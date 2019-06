X Men | tutti i film della saga | dal peggiore al migliore

FAO : i sistemi aliMentari del futuro devono fornire aliMenti nutrienti e sostenibili per tutti : I sistemi alimentari del futuro devono garantire alimenti nutrienti, di qualità e tutelare l’ambiente, ha dichiarato oggi il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, sollecitando la trasformazione dei sistemi alimentari per migliorare la nutrizione nel mondo. Con il suo discorso Graziano da Silva ha aperto il simposio internazionale Il futuro del Cibo in corso il 10 e 11 giugno a Roma, che riunisce accademici, ricercatori, ...

DTM - Dovizioso lascia tutti a bocca aperta a Misano : “tutti si sono compliMentati con me - ma…” : Sensazioni positive per Dovizioso dopo la tappa di DTM a Misano, che lo ha visto protagonista al volante di un’Audi Fine settimana positivo per Andrea Dovizioso a Misano, dove il pilota della Ducati ha partecipato alla tappa italiana di DTM. Ottimi riferimenti cronometrici per il forlivese, così come belli sono stati i sorpassi compiuti in Gara-1 e Gara-2, nel corso della quale si è anche girato in testacoda a grande ...

Napoli - si alza il sipario su Teatro Festival. Ecco tutti gli appuntaMenti imperdibili : Duecento eventi, 37 giorni di programmazione spalmati su 40 location, teatri, chiostri, abbazie, palazzi antichi e chiese barocche, tra Napoli e la Campania. Spettacoli, reading, installazioni, recital, mostre. Un cartellone, quello del Napoli Teatro Festival in scena dal 8 giugno al 14 luglio, da far impallidire il Festival di Spoleto e, forse, quello di Avignone. Biglietti a prezzo popolare (due per otto euro) per avvicinare tutti al grande ...

Dagli zombie alle lucciole - divertiMento per tutti i gusti nel weekend a Napoli : Questa sera, con appuntamento alle ore 19, alla Lega Navale Italiana Sezione Napoli (al Molosiglio), c?è un importante appuntamento con chiunque abbia la possibilità di...

Vanessa Incontrada - i compliMenti sul palco dei Music Awards sono tutti per lui : Vanessa Incontrada superstar. L’attrice italo spagnola non la smette di stupire. Dopo aver mostrato una forma invidiale, ha lascito di stucco il pubblico del Seat Music Awards, gli oscar della Musica italiana, nella seconda puntata delle trasmissione. L’occasione è stata quando è salito sul palco Il Volo, al centro, tra l’altro, di polemiche durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo dove, secondo alcuni, sono stati premiati ben oltre i ...

Pippo Baudo - 83 anni e 60 di carriera : tutti i suoi moMenti «cult» : Il salvataggio a Sanremo 1995L'intervista a Moana PozziIl ballo con Sharon Stone Il contestatore a SanremoIl siparietto con BenigniI TelegattiL'esperienza a MediasetL'intervista a MadonnaIl FestivalLa radio la ascoltava per ore, e per un motivo preciso: voleva parlare l’italiano senza accento, dosando le «e» strette e le «o» chiuse sul modello dei radiocronisti che affollavano la programmazione di quegli anni. Al suo primo provino a Roma, ...

Verratti - Parigi mon amour : “al PSG sto bene - non vado via. Buffon? Amato da tutti - esperienza indiMenticabile” : Marco Verratti sarà al PSG anche la prossima stagione: il centrocampista azzurro si trova bene a Parigi e parla del recente addio di Gigi Buffon, un esempio come calciatore e connazionale “Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita“. Lo dice il centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani ...

Smart Compose di Gmail è finalMente in roll out per tutti gli utenti : Un anno dopo aver rivelato la funzione Smart Compose per Gmail e averla messa a disposizione degli account consumer da alcuni mesi, Google ha deciso di renderla finalmente disponibile anche per gli utenti di G Suite. L'opzione sarà abilitata di default per tutti gli utenti di G Suite, ma sarà possibile disattivarla tramite le impostazioni generali di Gmail e disabilitando l'opzione Suggerimenti di scrittura da Smart Compose. L'articolo Smart ...

Giacomo Agostini sul brutto moMento di Rossi : “Purtroppo l’età avanza per tutti - sta facendo ancora grandi cose ma lottare con i ventenni è diverso” : Il fine settimana del Mugello si è chiuso in maniera disastrosa per Valentino Rossi, scivolato all’uscita dell’Arrabbiata 2 mentre si trovava in fondo allo schieramento dopo un contatto con la Suzuki di Joan Mir. Il “Dottore” non è mai riuscito ad essere competitivo nell’arco del weekend di gara con la sua Yamaha evidenziando le criticità ancora irrisolte di una M1 troppo incostante per poter lottare con Marquez e ...

Tutti gli iPhone compatibili con iOS 13 : dark mode e altre novità dell’aggiornaMento : Quali sono gli iPhone compatibili con iOS 13 e quali le novità incluse nell'aggiornamento Apple? Ancora, quando l'update, dopo la lunga fase sperimentale, giungerà sui melafonini? In questo lungo approfondimento, i lettori troveranno ogni risposta ai loro dubbi. Partiamo dalla compatibilità di iOS 13 con melafonini e iPad vecchi e nuovi. Cominciando dall'elenco degli iPhone supportati e si parte dal meno recente, ossia l'iPhone 6s e 6S Plus ...

Amici e quel gesto davanti a tutti. Alberto finalMente lo dice : “L’ho fatto per te” : A una settimana dal successo a Amici Alberto Urso svela un segreto. Nella concitazione finale, mentre Maria De Filippi lo stringeva a sé e cadevano petali dal cielo è successo qualcosa che non è passato inosservato e che, finora, non aveva avuto ancora una risposta. Sul perché, dopo aver alzato la coppa, Alberto Urso abbia baciato un ciondolo è lui stesso a fare chiarezza sulle colonne della rivista DiPiù Tv, Il tenore, in effetti, custodisce ...

Potenza - "questa medaglia d'onore per tutti i militari italiani deportati e diMenticati" : Il 97enne Vincenzo Saponara è uno degli ultimi due internati ancora in vita su un totale di 600mila persone. "La medaglia la dedico ai miei nipoti - dice a Tgcom24 - non passa notte che non ripensi alla nostra 'altra Resistenza' dopo l'8 settembre".

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara doMenica 2 giugno : Terza ed ultima giornata di sfide agli Europei di Canottaggio di Lucerna: oggi sarà tempo di finali e di medaglie per gli equipaggi in gara. L’Italia ha già piazzato ben 11 equipaggi su 15 in finale, oggi arriveranno certamente tante medaglie. Le gare verranno trasmesse in streaming su worldrowing.com. programma completo domenica 2 giugno Sessione mattutina 08.30-10.00 Finali D, C e B 10.00-12.00 Finali A Sessione pomeridiana 12.45-15.00 ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara doMenica 2 giugno : Dopo le finali di ieri del C1 maschile e del K1 femminile, oggi va in scena la terza ed ultima giornata di gare agli Europei di Canoa slalom di Pau, in Francia: al mattino semifinali della canadese femminile con Elena Borghi e Chiara Sabatini, e del kayak maschile con Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, mentre al pomeriggio ecco le finali, con l’Italia che spera di piazzare Tutti i suoi quattro atleti nell’ultimo atto. A causa della ...