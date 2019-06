WWE Super Show-Down 2019 | clamorosa vittoria di un wrestler locale nella 50 Men Battle

WWE Super ShowDown 2019/ Video Undertaken vs Goldberg : ecco chi ha vinto : WWE Super ShowDown 2019: è andato in scena nelle scorse ore l'incontro fra Undertaken e Goldberg, due leggende del wrestling

WWE – Prima di Super ShowDown Big-E e Xavier Woods fanno visita ai bambini dell’orfanotrofio Al Bir [GALLERY] : Prima dell’evento Super ShowDown, Big-E e Xavier Woods hanno fatto visita ai bambini dell’orfanotrofio Al Bir di Gedda In attesa di Super ShowDown, le Superstar della WWE Big-E e Xavier Woods, amatissimi membri del New Day, hanno fatto visita ai bambini dell’orfanotrofio Al Bir di Gedda, per portare gioia ndurante l’Al-Fitr, la festa che pone fine al Ramadan. In quest’occasione, le due stelle della federazione ...

Super Show-Down 2019 – Location mozzafiato - tifo caldissimo : la WWE torna in Arabia Saudita [LIVE] : La WWE torna in Arabia Saudita con le più grandi Superstar dei roster di RAW, SmackDown ed NXT, nonché i grandi ritorni delle leggende The Undertaker e Goldberg: ecco i risultati dei match di Super Show-Down Dopo il successo di Crown Jewel 2018, primo PPV della storia WWE a tenersi in Medio Oriente, la World Wrestling Federation torna in Arabia Saudita con un nuovo grande evento: Super Show-Down. Il PPV della federazione di Stamford è ...

LIVE I risultati di WWE Super ShowDown del 7 giugno : Rollins difende il titolo : Questa sera, 7 giugno, alle ore 20 è in programma WWE Super ShowDown, evento di wrestling che terrà tanti telespettatori incollati al teleschermo. Anche in Italia sono tanti gli appassionati di questo sport-entertainment, che per una volta non faranno l'alba per vedere le gesta dei loro lottatori favoriti. Questo appuntamento infatti si terrà a Gedda, in Arabia Saudita, e non negli Stati Uniti. Tanta suspence dunque per i risultati di Super ...

WWE Super Showdown - tra gli incontri previsti spicca il confronto Goldberg-Undertaker : Appuntamento speciale per gli appassionati di wrestling. Venerdì 7 giugno va infatti in scena Wwe Super Showdown, evento che si terrà a Gedda, in Arabia Saudita. Come al solito ci sono tanti elementi di interesse in questo show che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana (sia del roster di Rwa che di quello di Smackdown) di questo sport-entertainment seguitissimo anche in Italia. Dieci i match che sono programmati al ...

WWE Super Show-Down 2019 : anticipazioni - preview e card completa del PPV in Arabia Saudita : LARS SULLIVAN vs LUCHA HOUSE PARTY – Il mostruoso ex NXT, da qualche settimana se la sta prendendo con i tre poveri messicani Kalisto, Gran Metalik e Lince Dorado. La dirigenza ha indetto un 3 v 1 handicap match per mettere fine alla faida. Ovviamente, a meno di intromissioni, Sullivan difficilmente, pur in inferiorità numerica, perderà questo incontro. TRIPLE H vs RANDY ORTON – Sfida amarcord fra i due ex della Evolution. Dopo aver ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : title shot per Baron Corbin! Eco chi sfiderà a Super Show-Down : Penultima puntata di RAW prima di Super Show-Down, ppv che si terrà al King Abdullah Stadiu di Jeddah in Arabia Saudita il prossimo 7 giugno. La puntata si apre con tre big sul ring. Il campione WWE Kofi Kingston, quello Universale Seth Rollins e un inedito Brock Lesnar decisamente più voglioso di intrattenere sia con mimica che al microfono rispetto al passato. Il suo manager Paul Heyman avrebbe dovuto annunciare contro quale avversario il suo ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...

WWE Super ShowDown – Il grande wrestling torna in Arabia Saudita : Goldberg affronterà The Undertaker : Il grande wrestling torna a Gedda (Arabia Saudita), per WWE Super ShowDown: previsto il primo match della storia fra Goldberg e The Undertaker e una battle royal a 50 uomini Il grande wrestling torna in Arabia Saudita per la gioia dei fan del medioriente. La WWE ha annunciato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, che venerdì 7 giugno, il King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah ospiterà WWE Super ShowDown. Per lo ...

WWE – Annunciati i partecipanti al Money in the Bank 2019 : ecco le superstar che si contenderanno la valigetta maschile e femminile : Durante le ultime puntate di Raw e SmackDown sono stati Annunciati i partecipanti ai due Money in the Bank, maschile e femminile, che si contenderanno le importantissime valigette Archiviato lo spettacolo di WrestleMania e la successiva ‘pausa’ dai PPV per qualche settimana, in WWE è tempo di tornare a fare sul serio. Il primo grande show in calendario è Money in the Bank, l’evento che mette in palio due valigette, una ...

WWE Superstar Shake Up – Andrade torna a SmackDown - Samoa Joe passa a RAW : ecco tutti i nuovi cambi di roster : nuovi cambiamenti nei roster di RAW e SmackDown in seguito agli ultimi ‘colpi di coda del Superstar Shake Up: ecco le nuove aggiunte dopo i draft Sembrava essere terminato la scorsa settimana, ma il Superstar Shake Up riserva ancora qualche colpo in grado di cambiare il volto dei roster di RAW e SmackDown. Nello show rosso, come prevedibile dopo l’addio del Campione Intercontinentale Finn Balor, è arrivato il campione degli Stati Uniti ...

WWE Superstar Shake-Up : ecco tutti i nuovi arrivi nel roster di SmackDown : Da Roman Reigns a Finn Balor, il Superstar Shake-Up porta grandi nomi nel roster di SmackDown: ecco tutti i nuovi arrivi nello show blu Dopo il Superstar Shake-Up della puntata di RAW, avvenuto nella giornata di ieri, nella notte italiana è stata la volta del Superstar Shake-Up riguardante la puntata di SmackDown. Il classico rimescolamento dei roster, utile a creare accese rivalità, formare nuove stable e permettere il debutto di nuovi ...