Watch Dogs Legion annunciato | Edizioni del Gioco | Data di uscita e Gameplay Trailer

E3 2019 : Watch Dogs Legion ha una data di uscita - il gioco si mostra in un video gameplay e in un trailer : La conferenza E3 2019 di Ubisoft inizia col botto e Watch Dogs Legion diventa subito protagonista in 2 video.Il gameplay conferma l'ambientazione londinese e ha mostrato i vari NPC che potremo utilizzare, compresa una simpatica e agguerrita nonnina. Inoltre si potranno reclutare DeadSec.Durante la conferenza in corso, ci sono stati riferimenti politici alla Brexit. Ubisoft ci presenta un Regno Unito sotto sorveglianza, e la libertà si è ...

Watch Dogs Legion è ufficiale e il reveal completo avverrà all'E3 2019 : Dopo i rumor degli ultimi giorni arriva finalmente Ubisoft a fare chiarezza sul futuro di Watch Dogs. Watch Dogs Legion è il nuovo capitolo della serie e il breve tweet che ne conferma l'esistenza nasconde in realtà alcune conferme molto interessanti.L'annuncio è avvenuto attraverso un brevissimo teaser che mostra il logo del titolo e attraverso una altrettanto breve didascalia: "Dio salvi gli NPC. reveal all'E3". Questo brevissimo messaggio ...

Watch Dogs Legion è il nuovo capitolo della serie che permetterà di controllare qualsiasi NPC? : Non sarebbe un vero E3 senza rumor su giochi di Ubisoft e, stando a Roller Champions, il terzo Watch Dogs è ora emerso grazie ad Amazon UK, e dovrebbe chiamarsi Watch Dogs Legion. Kotaku avrebbe confermato le indiscrezioni, poiché il famoso sito sarebbe in possesso di notizie di diverse fonti collegate all'azienda.Nell'articolo di Jason Schreier leggiamo che Watch Dogs Legion sarà ambientato a Londra e presenterebbe una caratteristica davvero ...

Watch Dogs 3 : nuove indiscrezioni su storia - ambientazione e protagonista : Recentemente Watch Dogs 3 è stato al centro di voci che vorrebbero una presentazione del gioco all'imminente E3 2019, alla conferenza di Ubisoft.In seguito alla notizia, giungono ora ulteriori rumor sul nuovo capitolo della serie che riguardano, nello specifico, la storia, l'ambientazione e il protagonista.Le indiscrezioni sono comparse su NeoGaf e, a quanto pare, il titolo sarà ambientato a Londra, come già detto in passato. Ma non solo, sembra ...

Watch Dogs 3 : Protagonista - armi - ambientazione e altro : Su NeoGAF e Reddit sono stati pubblicati di recente nuovi dettagli su Watch Dogs 3, nonostante il gioco non sia ancora stato ufficialmente annunciato. Ve li riportiamo di seguito invitandovi a considerare le informazioni come dei rumors in attesa di una conferma o smentita. Watch Dogs 3: Nuovi dettagli secondo dei rumors La presentazione ufficiale avverrà il 24 Maggio con un Trailer mentre il Gameplay verrà mostrato il 10 ...