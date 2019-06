Volleyball Nations League | domani l’esordio dell’Italia nel quarto round | le azzurre

Volleyball Nations League Italia - tra i convocati ritorna il centrale Matteo Piano : In vista della terza tappa della Nations League di volley, il ct dell'Italia Chicco Blengini ha diramato la lista dei 14 convocati che prenderanno parte alle sfide in programma a Varna tra il 14 e il 16 giugno. La prima sfida verrà disputata contro il Giappone il giorno 14 alle ore 16:00. La seconda contro l'Australia, allo stesso orario della gara contro i nipponici. Il terzo match sarà contro i padroni di casa della Bulgaria che come gli ...

Volleyball Nations League - l’Italia chiude male la Pool 6 : contro la Russia arriva una netta sconfitta : La formazione russa si impone con il punteggio di 3-0 sugli azzurri, che chiudono così con una sconfitta la Pool 6 della Volleyball Nations League l’Italia chiude con una sconfitta per 3-0 (29-27, 25-16, 25-18) contro la Russia la Pool 6 della Volleyball Nations League. In avvio di gara per l’Italia scendono in campo Simone Giannelli, Roberto Russo, Oleg Antonov, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Oreste Cavuto e il libero Fabio Balaso. Nel ...

Volleyball Nations League Maschile – Portogallo ko 3-0 : splendida vittoria degli azzurri di Blenigni : Tutto facile per gli azzurri di Blengini nella nuova sfida di Volleyball Nations League Maschile: Portogallo ko 3-0 La seconda gara della Pool 6 della Volleyball Nations League è a senso unico per gli azzurri che battono 3-0 (25-13, 25-20, 25-11) il Portogallo. La formazione allenata dal ct Gianlorenzo Blengini dà prova di carattere e solidità in campo e conquista altri 3 punti. Tutto facile per gli azzurri che possono contare sempre sulla ...

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri mandano al tappeto gli USA 3-1 : Volleyball Nations League Maschile: bella vittoria per gli azzurri contro gli Usa Nella prima giornata della Pool 6 della Volleyball Nations League l’Italia conquista tre punti battendo per 3-1 (25-23, 13-25, 25-20, 25-23) la Nazionale USA. Questo il verdetto del campo al termine di un lungo e combattutissimo match. Dopo un avvio più che convincente gli azzurri hanno subito la potenza in battuta degli avversari nella seconda frazione. La ...

Volleyball Nations League Femminile – Seconda sconfitta per le azzurre : la Cina trionfa in rimonta : Volleyball Nations League: la Cina supera in rimonta l’Italia 3-2 Nella Volleyball Nations League è arrivata la Seconda sconfitta per la nazionale italiana Femminile, battuta oggi2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 24-26, 13-15) dalle campionesse olimpiche cinesi. Ancora una volta le ragazze di Mazzanti e la nazionale cinese hanno dato vita a una sfida spettacolare che si è conclusa al tie-break come la semifinale mondiale 2018. A differenza della ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida domani gli Stati Uniti : Volleyball Nations League Maschile: azzurri domani in campo contro gli Stati Uniti Prosegue il lavoro di preparazione per gli azzurri che da domani a domenica a Ufa, in Russia, saranno impegnati nella Pool 6 della Volleyball Nations League. Nel corso del secondo weekend di gare la Nazionale tricolore sfiderà Usa, Portogallo e Russia. Le gare saranno ospitate all’interno dell’Ufa Arena che ha una capienza di 8150 spettatori. Si preannuncia ...

Volleyball Nations League – Le azzurre di Mazzanti asfaltano il Giappone 3-0 : Volleyball Nations League: lezione delle azzurre al Giappone 3-0 L’Italia non si ferma e con una grande prova di forza domina il Giappone 3-0 (25-21, 25-16, 25-22), conquistando il settimo successo nella Volleyball Nations League 2019. Le ragazze di Davide Mazzanti sono state protagoniste di una prova praticamente perfetta: ritmo alto, numero limitato di errori e una fase muro-difesa eccellente. A livello collettivo tutte le vice ...

Volleyball Nations League - ottimo esordio per l’Italia nel terzo round : stesa 3-1 l’Olanda ad Hong Kong : Le azzurre di Mazzanti hanno subito il gioco delle avversarie solo nel secondo set, prima di prendere il largo e chiude 3-1 la contesa La nazionale italiana femminile ha esordito nel terzo round della Volleyball Nations League, ottenendo a Hong Kong un netto successo sull‘Olanda 3-1 (25-13, 22-25, 25-19, 25-16). Le ragazze di Mazzanti hanno dominato il primo set, per poi calare nel secondo nel quando sono state le olandesi a ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia al lavoro in Russia : Volleyball Nations League Maschile: azzurri al lavoro in Russia Ufa, Russia. Al termine di un lungo viaggio di trasferimento gli azzurri, partiti al mattino presto da Jiangmen in Cina, hanno raggiunto nella notte la cittadina russa di Ufa dove nel prossimo weekend saranno impegnati nella Pool 6 della Volleyball Nations League. La Nazionale tricolore ha chiuso la prima settimana di VNL al 5° posto della classifica generale con 6 punti ...

Volleyball Nations League – Italia Olanda apre il terzo round del torneo femminile : Volleyball Nations League femminile: Italia-Olanda apre il terzo round Scatterà domani il terzo round della Volleyball Nations League femminile 2019, che vedrà la nazionale azzurra impegnata a Hong Kong nella pool 9 insieme a: Olanda, Giappone e Cina. Ad aprire il girone sarà la sfida tra le ragazze di Mazzanti e l’Olanda, match in programma all’Hong Kong Coliseum (ore 11.30 Italiane) con diretta su Eurosport 2 e in differita su NOVE (ore ...

Volleyball Nations League – I convocati della Nazionale maschile per la Pool 6 : I 14 atleti convocati per la Pool 6 della Volleyball Nations League maschile Domani mattina la Nazionale Seniores maschile lascerà la città di Jiangmen in Cina e partirà alla volta di Ufa in Russia dove disputerà il secondo round della Volleyball Nations League 2019. Nel secondo weekend di gare gli azzurri scenderanno in campo contro Russia, USA e Portogallo. Questi i 14 azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, ...

Volleyball Nations League – Seconda vittoria per la Nazionale maschile nella Pool 1 : Volleyball Nations League maschile: Seconda vittoria per l’Italia nell’ultimo match della Pool 1 La Nazionale Seniores maschile chiude la Pool1 della Volleyball Nations League conquistando una vittoria per 3-0 (25-21, 25-13, 26-24) contro la Cina. Gli azzurri bissano il successo di ieri con la Germania dimostrando carattere e determinazione. Impeccabili nei primi due set, nel terzo parziale i ragazzi allenati dal ct Gianlorenzo Blengini si ...

Volleyball Nations League – Le azzurre al lavoro ad Hong Kong : Volleyball Nations League: le azzurre al lavoro a Hong Kong Prima giornata di lavoro a Hong Kong per la nazionale italiana femminile, in campo da martedì nel terzo round della Volleyball Nations League femminile 2019. Nella tappa cinese le ragazze di Davide Mazzanti affronteranno il 4 giugno l’Olanda (ore 11.30), mercoledì 5 il Giappone (ore 11.30) e infine giovedì 6 le padrone di casa cinesi (ore 14.30). A partire da questa settimana, ...

Volleyball Nations League – Gli azzurri di Blengini trionfano contro la Germania : secco 3-0 in Cina : Volleyball Nations League Maschile: gli azzurri vincono 3-0 contro la Germania La seconda giornata di Volleyball Nations League regala un successo pieno alla Nazionale Seniores Maschile italiana che vince 3-0 (25-21, 30-28, 25-23) contro la Germania. Per questa gara il ct Gianlorenzo Blengini modifica il sestetto iniziale rispetto a ieri e schiera Oreste Cavuto, Daviede Candellaro, Simone Giannelli, Oleg Antonov, Roberto Russo, Gabriele ...