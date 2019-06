VIDEO Sebastian Vettel | il team radio con la Ferrari | “Cosa dovevo fare?”

VIDEO F1 - la penalità a Sebastian Vettel e una uniformità di giudizio mancante : Non si placano le polemiche relative all’episodio che ha visto coinvolti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel GP del Canada, nel quale la decisione di penalizzare di 5 secondi il tedesco ha deciso la gara a favore dell’inglese. Episodi simili si sono verificati a Montecarlo nel 2016 (Hamilton-Ricciardo) e a Suzuka nel 2018 (Verstappen-Raikkonen), e nelle due situazioni sono state prese delle decisioni diverse. Il problema, in questo ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

VIDEO Sebastian Vettel infuriato : “Dove dovevo andare”. Team radio al veleno dopo la penalità nel GP Canada : “Dove dovevo andare?”. Questo il commento lapidario di Sebastian Vettel in un Team radio dopo che gli è stata inflitta una penalità di 5 secondi per avere ostacolato Lewis Hamilton al suo rientro in pista dopo un lungo. Il pilota della Ferrari si trovava al comando nel GP Canada 2019 ma quella decisione lo ha costretto ad accontentarsi del secondo posto alle spalle del britannico anche se ha tagliato il traguardo in prima posizione. ...

VIDEO Sebastian Vettel - 5 secondi di penalità nel GP del Canada : il momento della sanzione : Grande delusione in casa Ferrari e per i numerosissimi tifosi presenti a Montreal dopo la penalizzazione di cinque secondi inferta a Sebastian Vettel che gli è costata la vittoria nel GP del Canada 2019 di F1. Il tedesco è stato autore di un weekend perfetto, con un giro sensazionale in qualifica e una corsa condotta sempre al limite per tenersi dietro un indiavolato Lewis Hamilton che con gomma dura aveva un ritmo parecchio più veloce, ma la ...

VIDEO Sebastian Vettel penalizzato di 5 secondi! Esce di pista - rientra e ostacola Hamilton : addio vittoria - decisione dubbia : Sebastian Vettel è stato penalizzato di 5 secondi per aver ostacolato Lewis Hamilton quando si trovava in testa al GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari conduceva la gara con un secondo di vantaggio sul britannico quando ha commesso un importante errore di guida, è andato largo ed è finito sull’erba in una curva. Al momento di rientrare in pista non ha guardato alle sue spalle e ha ostacolato il suo ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : "Sebastian Vettel ha effettuato un giro perfetto" : Mattia Binotto è a metà tra lo stupito e il soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal il Team Principal della Ferrari ha commentato con lucidità quanto è avvenuto nel corso del time-attack sottolineato le qualità di Sebastian Vettel, nel raggiungimento della p.1.

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : analisi delle qualifiche e della pole di Sebastian Vettel : Nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha analizzato l'andamento della sessione che ha portato il tedesco della Ferrari a partire davanti a tutti a Montreal, battendo finalmente le Mercedes.

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : il confronto tra i giri veloci di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nelle qualifiche : nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha messo a confronto i due giri veloci dei piloti di Ferrari e Mercedes per capire quali dettagli abbiano portato alla partenza in pole il pilota tedesco.

VIDEO Sebastian Vettel - GP Canada 2019 : team-radio di festa. "Woooow. Yes - yes - yes!" : Una pole-position attesa per quasi un anno. Un digiuno lunghissimo e finalmente spezzato a Montreal nel GP del Canada 2019 di F1. Sebastian Vettel è tornato a ruggire con un giro da campione, riaccendendo la fiammella della speranza in casa Ferrari. Il pilota tedesco si è lasciato andare ad un team-radio davvero festante. Andiamo a riascoltarlo…

VIDEO Sebastian Vettel in pole nel GP Canada 2019 : riviviamo le emozioni del giro magico del tedesco a Montreal : Sul circuito "Gilles Villeneuve" dell'isola di Notre Dame a Montreal, teatro del GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il tedesco Sebastian Vettel si rende protagonista di una prestazione sontuosa nelle qualifiche. Sfruttando alla perfezione anche la potenza del motore della sua Ferrari, il teutonico ottiene la sua prima pole position stagionale, la n.56 in carriera, realizzando il nuovo record della pista di ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Canada 2019 : “Il gap dalla Mercedes resta importante” : Anche se ha ottenuto il secondo tempo al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, Sebastian Vettel rimane decisamente cauto in vista del sabato di Montreal. Il tedesco, infatti, spiega ai microfoni di Sky Sport che la Ferrari accusa ancora un notevole gap nei confronti della Mercedes che, quindi, si sarebbe nascosta nella prima giornata di lavoro e che oggi servirà un salto di qualità ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere.

VIDEO Sebastian Vettel : “Secondo posto eccezionale - non siano ancora abbastanza veloci” : Sebastian Vettel ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco, scattato dal quarto posto in griglia, è riuscito a rimontare e ha concluso alle spalle di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha commentato la sua prestazione al termine della gara: “Questa gara è stata difficile da gestire ma a Montecarlo può succedere di tutto e oggi è successo. Ho visto il ruota a ruota tra ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : "Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto" : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: "Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto".