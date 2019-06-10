romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - buonweekend : RT @HANIA654: i lavori su quell strada sono di competenza municipale e non comunale, specifica. A Roma la manutenzione stradale delle princ… - cstambul : RT @HANIA654: i lavori su quell strada sono di competenza municipale e non comunale, specifica. A Roma la manutenzione stradale delle princ… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA; QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E A24; SULL’A1 TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO DIREZIONE Roma; PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, CODE TRA TUSCOLANA E PRENESTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASSIA BIS E CASSIA. SULL’AUTOSTRADA A1 SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROM-SUD E L’ALLACCIO CON LA A24 IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA SULL’INTERO ARCO ORIENTALE: TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E l’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E CASSIA, TRA AURELIA E PISANA, E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA A24 E LA NOMENTANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE TRA PONTINA E LAURENTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 18.50 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO ALTEZZA RACCORDO E SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO STESSO SULLA A12 Roma TARQUINIA CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CON RALLENTAMEN IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA OSTIA E VIA DI ACILIA E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I CASI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA DOVE, COMPLICE IL BEL TEMPO CHE FAVORISCE GLI SPOSTAMENTI VERSO LA COSTIERA LAZIALE, TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 9 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA Roma E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA ...