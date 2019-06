VETTEL PENALIZZATO E FURIOSO Video F1 Sono inca e cambia segnaposto a

Ferrari vince ma VETTEL viene penalizzato - che rabbia : Domenica amara per la Ferrari. Con un'immagine destinata a passare alla storia: Sebastian Vettel inverte i cartelloni con le scritte «1° posto» e «2° posto», togliendo il primo da davanti la Mercedes di Lewis Hamilton e piazzandolo dove dovrebbe esserci la sua Ferrari. «Dovrebbe», ma non c'è, perché il tedesco, in preda alla rabbia, non l'ha nemmeno portata nel parco chiuso come impongono le regole della Formula 1. Si è concluso così il Gran ...

F1 - perché è stato penalizzato Sebastian VETTEL e cosa è successo? Una scelta che farà discutere : Sebastian Vettel primo sul traguardo al termine del GP Canada 2019 ma la vittoria della settima tappa del Mondiale F1 finisce nelle mani di Lewis Hamilton: questo è il verdetto della gara andata in scena oggi a Montreal, un ordine d’arrivo che ha già creato diverse polemiche e discussioni dovuto a una penalità di cinque secondi inflitta al pilota della Ferrari perché ha stretto il Campione del Mondo in carica durante il 48esimo giro (dei ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Canada 2019 : Hamilton si impone a tavolino - VETTEL penalizzato : La domenica del GP del Canada si è conclusa con la vittoria tra le polemiche di Lewis Hamilton, capace di sfruttare una penalità di cinque secondi addossata a Sebastian Vettel per essere rientrato in maniera giudicata non sicura dopo un traverso che lo aveva portato sull’erba; sul podio anche Charles Leclerc che per poco non beffa il compagno. La corsa ha visto una Ferrari, molto competitiva con le gomme medie, sfruttare al massimo il gran ...

Formula 1 - Gp Canada : VETTEL primo ma penalizzato. La vittoria va a Hamilton. Il tedesco furioso : “Una decisione assurda” : Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, al quinto successo stagionale e al 78esimo della carriera, sale sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. Il pilota tedesco della Ferrari, scattato dalla pole position, conduce la gara dal primo all’ultimo metro: nel corso del 48esimo dei 70 giri, però, commette un errore ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince - VETTEL PENALIZZATO e secondo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha beneficiato della penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che lo ha ostacolato dopo aver sbagliato una curva. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in prima posizione ma ha concluso in seconda piazza alle spalle del britannico, terza l’altra Rossa di Charles Leclerc che ha preceduto Valtteri Bottas. Di seguito ...

