Verso i Mondiali di Basket 2019 – Scelti i 20 giocatori di NBA che Popovich porterà al

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia quarta in qualificazione nel Team Mixed - strada in salita per le azzurre Verso Tokyo : Si è aperto ufficialmente anche per le donne il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con lo svolgimento delle qualificazioni dell’arco olimpico femminile valevole sia per la gara individuale che per quella a squadre. La selezione Italiana è riuscita ad ottenere la qualificazione per tutti i tabelloni principali di ricurvo, anche se la strada verso il pass olimpico per Tokyo 2020 si è ...

Basket – Gallinari Verso i Mondiali 2019 - il ‘Gallo’ ci crede : “partiamo per vincere! E sul mio futuro…” : Danilo Gallinari verso i Mondiali di Basket 2019: le sensazioni del cestista azzurro in vista della rassegna iridata Il Basket italiano sta regalando spettacolo con la corsa Scudetto: questa sera si scoprirà chi tra Cremona e Venezia si giocherà la finalissima contro Sassari. Dopo le sfide che decreteranno la squadra campione d’Italia, lo spettacolo con la palla a spicchi non si fermerà: i giocatori infatti non andranno in vacanza ...

Mondiali di calcio femminile 2019 – Verso l’esordio delle azzurre - Danile Sabatino dà la carica : “non siamo qui solo per partecipare” “ : La carica di Daniela Sabatino alla vigilia dell’esordio della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali femminili 2019 Allenamento a porte aperte questa mattina allo stadio ‘Christophe Laurent’ di Valenciennes per la nazionale femminile, un’ora e mezzo di lavoro sul campo per preparare l’esordio nel mondiale con l’Australia. Circa duecento spettatori hanno seguito il secondo allenamento in terra francese ...

Pallanuoto : Settebello in raduno a Siracusa Verso i Mondiali. I convocati di Sandro Campagna : Appena terminata la Final Eight di Champions League ad Hannover, l’ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda i club, si radunerà la Nazionale italiana di Pallanuoto: il Settebello sarà in scena a Siracusa dal 12 al 20 giugno. L’obiettivo è ovviamente quello di preparare al meglio i Mondiali che si svolgeranno Gwangju, dal 15 al 27 luglio. Subito dopo la trasferta siciliana gli azzurri si sposteranno verso la Germania, in ...

Basket – Verso i Mondiali di Cina 2019 : il programma dell’estate della Nazionale italiana maschile : Nazionale A: il programma dell’estate 2019. La strada Verso la Cina. Dal Training camp a Pinzolo alle amichevoli. Prima del Mondiale due sfide alla Serbia. Poi anche Russia, Grecia e Francia A tredici anni dall’ultima partecipazione, la Nazionale tornerà a disputare un Campionato del Mondo. Quella che si giocherà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, sarà per gli Azzurri la rassegna iridata numero 9. Dopo aver vinto il primo girone di ...

Atletica – Verso i Mondiali di Doha : i convocati azzurri per Maratona e Marcia : Atletica: diramata la lista dei convocati azzurri per Maratona e Marcia ai Mondiali di Doha Il Consiglio federale, nel corso della riunione odierna, ha preso atto delle convocazioni in azzurro per i Campionati del Mondo di Doha (28 settembre – 6 ottobre), relativamente alle prove su strada (gare di Marcia e Maratona). Questo l’elenco dei convocati dal Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre: Uomini – Marcia km. 20: ...

Nuoto - come sta Gregorio Paltrinieri dopo l’infortunio? Sinovite al gomito e 15 giorni di riposo - marcia rallentata Verso i Mondiali : Gregorio Paltrinieri si è infortunato domenica scorsa in occasione della 5 km di Key Biscayne (USA): il Campione Olimpico dei 1500 metri ha toccato la piastra di arrivo con troppa energia e il gomito destro si è gonfiato a causa di un forte versamento di sangue che è stato prontamente aspirato. Ieri l’emiliano è tornato in Italia con il braccio al collo e, una volta atterrato a Bologna, si è subito spostato a Modena per sottoporsi a un ...

Rugby - Italia Verso i Mondiali 2019 : gli azzurri sfideranno la Russia in casa ad agosto - previsti 4 test di lusso : L’Italia affronterà la Russia nell’unico test casalingo prima dei Mondiali di Rugby. La nostra Nazionale incrocerà la compagine dell’Est Europa allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) nella giornata di sabato 17 agosto. I ragazzi di Conor O’Shea scenderanno in campo in altre tre occasioni per preparare al meglio la rassegna iridata che andrà in scena in Giappone dal 20 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione Verso il Golden Gala di Roma : “La gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...

Ginnastica artistica - che novità per i Mondiali : bisogna qualificarsi attraVerso gli Europei! Il nuovo format - partecipazione ridotta : Grandi novità nell’universo della Ginnastica artistica. Dopo l’annuncio del ritorno alle squadre composte da cinque atleti in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Consiglio della Federazione Internazionale ha varato delle importanti modifiche riguardo ai format dei Mondiali che entreranno in vigore nel 2022-2023. Per partecipare alla rassegna iridata bisognerà qualificarsi! Si tratta di una novità assoluta perché fino a oggi ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : sconfitta fatale contro l’Australia per gli azzurri - strada in salita Verso Tokyo 2020 : Si conclude amaramente il cammino della Nazionale italiana nelle Qualificazioni Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Puerto Rico in questo fine settimana. La squadra azzurra composta da Aristide Landi, Matteo Grampa, Alessandro Corno e Daniele Sandri ha perso con il punteggio di 12-21 la sfida ad eliminazione diretta contro l’Australia per accedere alle semifinali e giocarsi quindi il posto alla prossima rassegna ...

Atletica - Diamond League 2019 : si parte a Doha. Obiri - Braz - Crouser e tante stelle Verso i Mondiali. Italia con Vallortigara e Pedroso : Venerdì 3 maggio si disputerà la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. Si parte da Doha (Qatar), proprio in quel Khalifa International Stadium da 48mila posti che tra fine settembre e inizio ottobre ospiterà i Mondiali: alcuni atleti avranno così l’occasione di testate l’impianto dove verranno assegnate le medaglie iridate tra cinque mesi. Ricordiamo che ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri Verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Atletica - Diamond League 2019 : stagione di fuoco - i campioni tornano in pista Verso i Mondiali : La Diamond League 2019 di Atletica leggera scatterà venerdì 3 maggio con la prima tappa prevista a Doha (Qatar), nello stesso Stadio che ospiterà i Mondiali a fine settembre. Il massimo circuito itinerante di Atletica leggera prevede dodici appuntamenti tra maggio e agosto, ogni tappa prevede tra 13 e 15 gare: si viaggia tra Cina, Svezia, Norvegia, Marocco, USA, Svizzera, Montecarlo, Gran Bretagna, Francia e Italia con il Golden Gala Pietro ...