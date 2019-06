Venezia-Sassari | sangue | sudore e triple! Altro che NBA | anche il basket italiano sa

Basket - Finale scudetto 2019 - gara-1 : Venezia mette fine all’imbattibilità di Sassari : La Umana Reyer Venezia vince “in volata” gara-1 delle finali dei playoff di Serie A battendo tra le mura amiche del Taliercio di Mestre per 72-70 il Banco di Sardegna Sassari. Primo quarto col punteggio piuttosto basso, 18-14 in favore dei padroni di casa che operano un allungo dal 3-6 al 10-6 che manterranno fino alla fine dei primi dieci minuti, parziale di 7-0 dopo uno 0-6 subito dagli ospiti. Ma la Reyer nel secondo quarto segna solo 11 ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 18-14 - tripla sulla sirena del primo quarto di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Thomas non ci sta: tripla per lui, si riavvicina a -1 Sassari 20-16 Ancora Tonut! E’ lui il grande protagonista in questo momento, trova un’altra penetrazione dopo aver messo in ginocchio l’intera difesa della Dinamo 18-16 Penetrazione di Thomas, corregge a canestro Polonara Inizia il secondo periodo TOP SCORER – VENEZIA: Tonut, Bramos 5; Sassari: McGee, Carter ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : si parte con la sfida d’apertura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro opportunità per segnare di Venezia, tre da tre e una (Bramos) da due, tutte sbagliate 3-4 Gran rimbalzo in attacco di Cooley che porta avanti Sassari dopo 3’20” 3-2 Accelera Smith che trova poi sul rimorchio in qualche modo Cooley, primi due punti per Sasssari 3-0 Bramos, alla quinta conclusione e dopo quasi due minuti, trova il primo canestro di Gara-1 Primi due tiri della ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : questa sera gara-1 - Venezia ospita Sassari. Comincia la serie! : Comincia questa sera la Finale per lo Scudetto 2019 del campionato italiano di Basket. Palla a due per gara-1 alle ore 20.45 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport) e si parte dal Taliercio, la casa dell’Umana Reyer Venezia, che ospiterà dunque il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di De Raffaele ha il fattore campo dalla sua parte e i numeri dicono nelle tredici finali alle meglio delle sette partite, per 11 volte ha vinto chi è arrivato ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : Venezia e Sassari a caccia del tricolore. La Reyer prova a fermare l’inarrestabile Dinamo : Non poteva che esserci la Reyer Venezia tra Gianmarco Pozzecco ed il suo primo Scudetto da allenatore. Nel destino del tecnico della Dinamo Sassari in questa stagione c’è assolutamente la squadra veneta. Proprio contro la Reyer è avvenuto il debutto di Pozzecco sulla panchina sarda ed è stata sempre Venezia l’ultima squadra capace di battere Sassari, prima della clamorosa striscia di ventidue successi consecutivi tra campionato e ...

Playoff basket - Venezia espugna Cremona e va in finale : la sua difesa sarà l’ultimo antidoto alla cavalcata di Sassari : Chi è la favorita? Quella che a inizio stagione era indicata da tutti come la sfidante numero uno di Milano nella corsa allo scudetto, oppure quella che l’Olimpia l’ha battuta e non perde da 22 partite consecutive? La risposta più scontata è la seconda, la Sassari di Pozzecco. Ma la considerazione da fare subito dopo è che la solidità e l’organizzazione difensiva della Venezia di De Raffaele sono il miglior antidoto ...