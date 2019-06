Veleno 7 | Gemitaiz + Madman | il boom | la storia | la sfida infinita

gqitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Quella diè proprio un’anticipazione d’estate fortunata: se qualche ora fa il tormentone Davide del primo è stato certificato doppio disco di platino, a ruotaHoly Grail (feat.) e Hollywood (feat.) sono divenuti singoli d’oro. E a confermare il momento d’oro (e sì, a dare l’assoluta certezza che i due artisti hanno una cosa in comune: adorano confezionare pozioni magiche al) sono già più di 5 i milioni di streams in soli tre giorni e mezzo dall’uscita del nuovo7. Pubblicato lo scorso 7 giugno per la Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music e prodotto da PK e Mixer T, il brano macina un record dopo l’altro, confermando il successo del precedenteVI, che resiste ancora in top 200 Spotify nonostante il tempo e lo storico di tutte le altre edizioni che hanno costellato la saga, partita nel 2009. Ascolta ...

