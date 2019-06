Vela | ottimo il bottino raccolto dagli azzurri nelle World Cup Series 2019 | Coccoluto oro

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) La spedizione di Marsiglia regala ottimi risultati alla Nazionale Italiana, che chiude con l’oro dinel Laser Standard Un’altra mea d’oro si aggiunge al già ricco paniere italiano della trasferta marsigliese della Finale diCup, è quella di Giovanni(SV Guardia di Finanza) nel Laser Standard. Già primo in classifica sabato, è stato premiato con la mea d’oro domenica, dopo che il Comitato di Regata ha cancellato la loro Medal Race, con lui sul podio il singaporiano Ryan Lo e lo sloveno Zan Luka Zelko. “Sono molto felice di questa settimana – dichiara Giovanni– è stato unallenamento con vento forte in previsione del mondialeai primi di luglio a Sakaiminato in Giappone, sarà bello poterci andare dopo aver fatto bene questa settimana, ho avuto ottime sensazioni a bordo”. Una giornata difficile quella ...

regali24 : Il weekend è alle porte, il sole splende ed è l'occasione giusta per godersi un'escursione in barca a vela con un o… - ciccarema : @RollerVudi @rio_vela Ah vedi, me l'ero persa. Ottimo - exsebio : @ciccarema @rio_vela Si anche Martellone diceva di fare un ottimo Pacciani, ma sappiamo che i ruoli per gli attori non esistono più... -