Vela | Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 | Italia fenomenale con i Nacra 17 e gli RS | X

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Giovanni Coccoluto vince tra i Laser dopo l’annullamento della Medal Race - fuori dal podio i 470 : L’ultima giornata delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica è terminata a Marsiglia (Francia) con le conclusive Medal Race del programma. La mancanza di vento sul campo di regata transalpino (che ospiterà le gare olimpiche di Parigi 2024) ha costretto gli organizzatori ad annullare le prove decisive dei Laser Standard, Laser Radial e Finn, mentre si sono svolte le Medal Race dei 470 maschili e femminili. L’Italia si porta ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Italia in trionfo con Camboni e Bissaro-Frascari! Sul podio anche Benedetti - Tartaglini e Tita-Banti : Il weekend delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di Vela comincia alla grande per l’Italia in quel di Marsiglia, con la selezione tricolore che colleziona due medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo al termine delle Medal Race delle classi veloci. Quest’oggi si sono disputate anche le ultime regate di qualificazione delle altre classi olimpiche, che si concluderanno domani con le Medal Race a punteggio doppio ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Bissaro/Frascari in testa nei Nacra 17 prima della Medal Race - Italia protagonista anche negli RS : X : Restano soltanto due giornate alla conclusione delle Finali della Coppa del Mondo 2018-2019, appuntamento che chiude il massimo circuito velistico internazionale e che accoglie a Marsiglia, in Francia, le stelle della disciplina nelle dieci categorie del programma olimpico. Nel quarto giorno un vento regolare ha permesso il regolare svolgimento della sessione mattutina, ma la brezza è scesa nel pomeriggio costringendo l’organizzazione a ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Mattia Camboni e Bissaro/Frascari al comando negli RS : X e nei Nacra 17 dopo la terza giornata : Prosegue il programma di gara delle Finali della Coppa del Mondo 2018-2019, appuntamento conclusivo del massimo circuito velistico internazionale in corso di svolgimento a Marsiglia, nella stessa località che accoglierà le competizioni olimpiche a Parigi 2024. dopo una seconda giornata caratterizzata dal forte vento e dalle poche regate disputate, le condizioni sono tornate ad essere ideali per le imbarcazioni e l’organizzazione ne ha ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Vittorio Bissaro e Maelle Frascari al comando nei Nacra 17 - tanto vento e poche regate nella seconda giornata : Dopo un primo giorno caratterizzato da condizioni praticamente perfetto, il vento ha cominciato a farsi sentire sul campo di regata di Marsiglia, in Francia, dove si stanno svolgendo le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale al quale prendono parte alcuni dei migliori interpreti delle dieci classi olimpiche. L’organizzazione è riuscita a portare a termine un numero piuttosto ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : prima giornata esaltante per l’Italia con Camboni - Tita-Banti e Albano in testa alla classifica! : Si apre nel migliore dei modi la settimana delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di Vela per un’Italia molto competitiva e subito protagonista con le punte di diamante della spedizione fin dalle prime regate di qualificazione disputate a Marsiglia, in Francia. L’ultimo atto della Coppa del Mondo si disputa sullo stesso campo di regata delle Olimpiadi di Parigi 2024, con i migliori velisti delle dieci classi olimpiche che si sfidano in ...

Anticipazioni U&D - la riVelazione di Raffaella : 'Le tre scelte finali andranno in diretta' : Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, sta per avviarsi verso il gran finale di questa edizione e l'attesa maggiore è tutta incentrata su quelle che saranno le scelte dei tre attuali tronisti in carica (Angela, Giulia e Andrea). I fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si chiedono se avremo modo di vedere delle nuove scelte in villa così come sono state le ultime trasmesse quest'anno oppure se si tornerà ...

Mentre ero via conquista il pubblico con un finale esaustivo ma qualche buco nelle riVelazioni finali : Monica vittima o carnefice? : Possiamo ufficialmente dire che i grandi successi e la serialità internazionale si è finalmente impossessata dei prodotti nostrani e Mentre ero via ne è l'ennesima prova. Il finale esaustivo è riuscito a sciogliere dubbi e risolvere intricati intrecci che in queste settimane si erano andati creando intorno ai protagonisti della fiction di Rai1, ultimo capitolo di una collana dedicata alle donne che hanno dovuto ricominciare (Sorelle e Un'altra ...