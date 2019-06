Vasco Rossi regala un biglietto alla fan malata di sclerosi multipla

Vasco Rossi/ "Ho provato tutte le droghe. Fabrizio De Andrè l'unico...' : Vasco Rossi si racconta ai fan: i record collezionati, le paure ed i pregiudizi di cui lui stesso è stato vittima negli anni.

Vasco Rossi regala biglietto a fan malata di sclerosi multipla : Il rocker di Zocca ha riservato un biglietto speciale nel settore disabili a una sua fan affetta da 30 anni da sclerosi multipla. La donna sarà l'ospite d'onore del concerto che il Blasco terrà il 18 giugno all'Arena Fiera di Cagliari. "Ah, non c'è posto? Non importa, glielo troviamo lo stesso". Vasco Rossi, impegnato nel suo "Vasco Non Stop Live 2019", quando ha saputo che una sua fan affetta da sclerosi multipla non era riuscita a ...

Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al concerto di Cagliari - il sogno realizzato grazie allo staff : Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al concerto di Cagliari. Il sogno di Laura Floris si realizzerà presto grazie all'intervento dello staff del Blasco, che l'ha fortemente voluta come ospite d'onore a una delle date che terrà per la prima volta all'Arena in Fiera del capoluogo sardo. Terminati i biglietti per l'accesso ai disabili, la sorella di Laura aveva visto infrangersi il sogno di condurla al concerto del suo idolo che ha comunque ...

Vasco Rossi : "Il pregiudizio mi ha fatto soffrire molto. Drogato? No - sono tossico indipendente" : “sono unico, è vero. Nel bene, ma anche nel male però”, parola di Vasco Rossi. In un incontro organizzato da ViviMilano in sala Buzzati, il cantante ha dato vita ad un racconto senza filtri riportato dal Corriere della Sera. Parlando dei suoi sei ultimi concerti a San Siro, Vasco confessa: “Il sindaco è venuto, pensavo mi portasse le chiavi... si vede che ancora non si fidano. Fanno ...

Ora faccio uso medico di marijuana! Vasco Rossi ha provato tutte le droghe : Vasco Rossi si è raccontato in una lunga intervista e rivelato chi sono stati gli amici e colleghi che gli hanno dato supporto negli anni più difficili e bui della sua esistenza. Se molti lo considerano un idolo, nessuno pensa al fatto che anche Vasco Rossi abbia potuto avere i suoi, che poi si sono trasformati anche in amici e punti di riferimento, soprattutto in uno dei momenti più difficili della sua vita, quando lo ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi - la scaletta del concerto del 6-7 giugno 2019 a San Siro : Vasco Rossi torna sul luogo del delitto, San Siro. Dopo il successo dei primi due concerti la settimana scorsa, Vasco Rossi è pronto a mandare in visibilio i suoi fan ancora una volta. E lo...

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - Ermal Meta presente! : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

