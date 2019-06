Vasco Rossi regala biglietto a fan malata di sclerosi multipla (Di lunedì 10 giugno 2019) Il rocker di Zocca ha riservato un biglietto speciale nel settore disabili a una sua fan affetta da 30 anni da sclerosi multipla. La donna sarà l'ospite d'onore del concerto che il Blasco terrà il 18 giugno all'Arena Fiera di Cagliari. "Ah, non c'è posto? Non importa, glielo troviamo lo stesso". Vasco Rossi, impegnato nel suo "Vasco Non Stop Live 2019", quando ha saputo che una sua fan affetta da sclerosi multipla non era riuscita a trovare un biglietto per il settore disabili della Fiera Arena di Cagliari, dove si esibirà il 18 giugno, non ha avuto un attimo di esitazione.



D'accordo con il suo staff, ha organizzato per Laura Floris una serata indimenticabile. La donna, immobilizzata a letto da molti anni a causa di una terribile malattia, trascorre il suo tempo allietata dalle note delle canzoni del Blasco. Inoltre la sua stanza è tappezzata di poster del rocker di Zocca, che ha sempre amato. (Di lunedì 10 giugno 2019) Il rocker di Zocca ha riservato unspeciale nel settore disabili a una sua fan affetta da 30 anni da. La donna sarà l'ospite d'onore del concerto che il Blasco terrà il 18 giugno all'Arena Fiera di Cagliari. "Ah, non c'è posto? Non importa, glielo troviamo lo stesso"., impegnato nel suo "Non Stop Live 2019", quando ha saputo che una sua fan affetta danon era riuscita a trovare unper il settore disabili della Fiera Arena di Cagliari, dove si esibirà il 18 giugno, non ha avuto un attimo di esitazione.D'accordo con il suo staff, ha organizzato per Laura Floris una serata indimenticabile. La donna, immobilizzata a letto da molti anni a causa di una terribile malattia, trascorre il suo tempo allietata dalle note delle canzoni del Blasco. Inoltre la sua stanza è tappezzata di poster del rocker di Zocca, che ha sempre amato.

Anche quando era una normale studentessa, trasferitasi a Roma per frequentare l'Università. Poi, come racconta L'Unione Sarda, un triste giorno la sua esistenza è cambiata, costringendola a vivere 24 ore su 24 tra le pareti della sua camera da letto, assistita in continuazione. Tra i punti fermi della sua vita c'è proprio Vasco Rossi, che non appena ha saputo della storia della signora Floris si è attivato in prima persona per consentirle di trascorrere una serata diversa dal solito, all'insegna del suo cantante preferito. La sorella di Laura, dopo avere saputo del concerto di Vasco a Cagliari, era andata a prendere i biglietti per il settore disabili. Che però erano andati esauriti. La voce è arrivata a una dipendente del rocker di Zocca, a cui ha mostrato una foto della signora Laura.



La macchina dell'organizzazione si è già messa in moto. La Onlus Sam di Monserrato trasporterà Laura alla Fiera Arena, mentre durante lo spettacolo la direzione sanitaria di Is Mirrionis assisterà Laura. Che sarà la co-protagonista del concerto di Vasco Rossi.