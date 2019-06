Uscita di Cyberpunk 2077 annunciata | il nuovo trailer dall’E3 2019 con Keanu Reeves

E3 2019 : Cyberpunk 2077 si mostra in un esplosivo trailer con protagonista Keanu Reeves - svelata la data di Uscita : Dopo aver mostrato al pubblico alcune chicche molto interessanti, il nostro Phil Spencer ha dato il via alle danze con un nuovo ed esplosivo trailer dedicato a Cyberpunk 2077, nuovo ed ambizioso progetto di CD Projekt. Il video mostra quello che sembra essere uno dei primi momenti del gioco (in termini di evoluzione della trama) e ci porta a fare la conoscenza di un misterioso e carismatico personaggio... interpretato dal famosissimo Keanu ...

Cyberpunk 2077 e tanti altri giochi in Uscita nel 2020 - anno ricco all’orizzonte? : Il 2019 è nel pieno del suo svolgimento, ma con i vari Cyberpunk 2077 e tutti gli altri titoli in rampa di lancio per il 2020 dare uno sguardo a cosa ci aspetta il prossimo anno non è di certo cosa da pazzi. Soprattutto se si tiene in considerazione che da qui a pochi giorni prenderà il via l'E3 2019, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento elettronico che come sempre permetterà di avere una panoramica assolutamente esaustiva di cosa si ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED parla della data di Uscita e di una possibile versione VR : Cyberpunk 2077 è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori e il prossimo mese sarà tra i protagonisti dell'E3 2019. Durante la kermesse losangelina verrà presentata una nuova demo per la stampa e il pubblico. In molti, tuttavia, sperano anche che per l'occasione CD Projekt RED sveli finalmente la data di lancio del suo nuovo ambizioso progetto.Come riporta Gamingbolt, sull'argomento si è recentemente espresso il CEO Adam ...

La data di Uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere svelata alla conferenza E3 di Microsoft : Nel mese di marzo del 2019, vi informammo del possibile annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077 in occasione dell'imminente E3 2019. CD Projekt RED ha parlato dell'evento, definendolo come il più importante della sua storia e, probabilmente sarà così.Il membro di NeoGAF 'Braldryr', che avrebbe anche rivelato l'arrivo di Gears 5 a settembre 2019, ha affermato che durante la conferenza stampa E3 2019 di Microsoft, CD Projekt RED aggiornerà ...

L'Uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere vicina : CD Projekt RED è alla ricerca di un Release Manager : Quanti di voi sono in attesa dell'arrivo di Cyberpunk 2077? Molto probabilmente sarete in molti e, forse, L'uscita dell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED potrebbe non essere poi così lontana.Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che il team responsabile di The Witcher sia alla ricerca di un Release Manager che avrà il compito di affiancare gli sviluppatori dello studio nella pubblicazione dei prossimi prodotti.Chi assumerà questo ...