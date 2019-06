Una scena di Dicktatorship - Fallo e basta! raccontata dai registi

Superbike – Bautista cambia look a Jerez e svela un clamoroso retroscena : “ho corso con Una costola rotta” : Alvaro Bautista, il cambio di look per la gara di casa e rivela un clamoroso retroscena riguardante il Gp di Imola E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per un nuovissimo appuntamento della stagione 2019 di Superbike. Dopo il weekend di Imola, dove è stata cancellata Gara-2 a causa della pioggia che non permetteva ai piloti di correre in sicurezza, i campioni sono pronti a sfidarsi in Spagna, nella casa del leader Alvaro ...

Retroscena Totò Schillaci : “Quella volta che litigammo con Roberto Baggio e gli diedi Una testata…” : Totò Schillaci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il bomber delle notti magiche di Italia ’90 è tornato a parlare di quel Mondiale: “Andai a quel mondiale anche grazie alla stampa, che spinse molto per farmi convocare. La convocazione arrivò all’ultimo, quasi ...

GF - Gennaro inscena Una gag per avere un rapporto con Francesca : 'Sono vergine' : La permanenza dei concorrenti all'interno della Casa del Grande Fratello 16 sta per terminare. Domani su Canale 5 andrà in onda la semifinale del reality-show. Intanto, dentro le mura della casa più spiata d'Italia il rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè s'infiamma sempre di più. Il modello partenopeo per avere un rapporto intimo con la ragazza, nelle scorse ore, ha escogitato un piano. La figlia di Cristiano De Andrè, dopo aver ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul terrore grillino : "Basta Una pedina - così qui crolla tutto" : A parole, Lega e M5s sono disponibili al rimpasto di governo anche se "non è una questione di poltrone". La verità è che Matteo Salvini mette pressione sui grillini, individuando in Danilo Toninelli alle Infrastrutture ed Elisabetta Trenta alla Difesa i due anelli deboli dell'esecutivo. Luigi Di Mai

Agostino Ferrente racconta Una scena di Selfie : “Questa sequenza racchiude il senso del documentario, che descrive Napoli attraverso gli occhi dei suoi abitanti”, dice il regista. Leggi

SPARATORIA IN VIRGINIA : 13 MORTI/ "Sembrava Una scena di guerra". Ucciso il killer : SPARATORIA in VIRGINIA, 13 MORTI: "Sembrava una scena di guerra". Ucciso il killer che ha fatto fuoco sparando a caso sui dipendenti di un ufficio pubblico

La7 - i retroscena della telefonata tra Conte e Merkel. Lei : “Faccio i panzerotti. La fidanzata? Una str***”. La parodia : “Come va il rapporto con Giuseppe Conte? Faccio i panzerotti. La fidanzata se n’è andata, quella str…”. È il retroscena del rapporto tra Angela Merkel e il presidente del Consiglio italiano nella parodia di Fabio Celenza, a PropagandaLive, su La7. Video La7. L'articolo La7, i retroscena della telefonata tra Conte e Merkel. Lei: “Faccio i panzerotti. La fidanzata? Una str***”. La parodia proviene da Il Fatto ...

Mikhaël Hers racconta Una scena di Quel giorno d’estate : “Girare questa sequenza, nonostante le difficoltà, ci ha dato fiducia per portare a termine il lavoro”, spiega il regista francese che nel suo film ha voluto raccontare il dramma delle vittime degli attentati a Parigi del 2015. Leggi

Minori e politica : l’affaire Prati-Caltagirone è più che Una messa in scena : Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, ...

Gli scenari lUnari di Alexis Pichot : È un omaggio alla divinità ellenica Selene, la Luna, il progetto fotografico di Alexis Pichot nel quale l’artista francese ha catturato paesaggi estremi, quasi alieni, nelle ore notturne alla sola, fioca luce del nostro satellite. Distese di ghiaccio, monoliti innevati, dune sferzate dal vento stagliate su cieli rosacei o lattiginosi regalano scatti introspettivi che trascendono la realtà tra rarefazione e sogno. Le sue fotografie, insieme ...

Pierre Salvadori racconta Una scena di Pallottole in libertà : “In questa sequenza coesistono commedia e tragedia. Ho fatto in modo che questo mix caratterizzasse tutto il film”, spiega il regista francese. Leggi

“Il regista voleva Una scena di sesso non simulata : grazie al consumo di alcol su set ha raggiunto il suo scopo” : FQ Magazine Cannes 2019, l'asfissiante sequenza di culi femminili fa scappare gli spettatori: polemica su Mektoub “Le riprese delle scene più osé si sono svolte in un’atmosfera di tensione e di pressione psicologica”. Parole di un testimone presente sul set del discusso Mektoub, My Love: Intermezzo”, il film diretto da Abdellatif ...

Erika Rossi racconta Una scena di La città che cura : “Per me era fondamentale che la discussione tra gli operatori sanitari mantenesse la sua spontaneità”, spiega la regista del documentario. Leggi

Ballando con le stelle - dopo la scenata di gelosia di Stefano Oradei - Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si scatenano in semifinale con Una samba : dopo i gossip su un presunto flirt e la conseguente scenata di gelosia di Stefano Oradei, Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si sono scatenati in pista a ritmo di samba, sulle note di “Welcome to the Jungle“. Il triangolo tra la coppia di ballerini e l’ex calciatore sta tenendo banco a Ballando con le stelle e dopo la richiesta di scuse pubbliche fatta dalla padrona di casa Milly Carlucci a Oradei per le sue scenate di gelosia nei ...