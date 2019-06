Una ricerca sulle cause dell' alopecia permanente dopo la chemioterapia

Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere perdendo peso : lo dimostra Una ricerca : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati britannici ha dimostrato che la remissione dal diabete si può ottenere e mantenere con la perdita di peso. Quaranta pazienti che hanno seguito un modello alimentare sottoposto dagli scienziati sono infatti riusciti a liberarsene; in chi ha mantenuto il peso raggiunto la malattia metabolica non si è ripresentata.Continua a leggere

Ciclismo - Peter Sagan torna in gara al Giro di Svizzera. Lo slovacco alla ricerca della svolta in Una stagione difficile : Il Giro di Svizzera 2019 che prenderà il via sabato 15 giugno vedrà in gara diversi protagonisti di primo piano del panorama ciclistico internazionale. Tra questi il nome di spicco è sicuramente quello di Peter Sagan, al rientro in gara dopo un mese di assenza. Il fuoriclasse slovacco sta vivendo la sua stagione più complicata degli ultimi anni: dopo la vittoria al Tour Down Under e un paio di piazzamenti alla Vuelta San Juan, il corridore della ...

Google non mostrerà più due o più risultati dalla stessa fonte per Una ricerca : immagine: pixabay Google non fornirà più come risultato di una ricerca due o più fonti provenienti dallo stesso sito per offrire una maggior scelta. I nuovi algoritmi elimineranno automaticamente i risultati provenienti dallo stesso sito a meno che non valutino che essi siano altamente pertinenti ai termini di ricerca. https://twitter.com/searchliaison/status/1136739062843432960 Google specifica nel tweet di annuncio che tale aggiornamento è ...

Ricerca : cellule staminali potrebbero dare Una speranza contro l’infertilità : Uno studio internazionale ha identificato le cellule staminali e un gene responsabile per le mestruazioni: si apre quindi un speranza contro l’infertilità. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell Reports. I Ricercatori provenienti dall’Universita’ di Yale negli Stati Uniti, la Central South University della Cina e altri istituti di Ricerca hanno studiato le mestruazioni nei topi, in cui all’interno ...

Ricerca Google suggerisce dove guardare un film o Una serie TV in streaming : Arriva su Ricerca Google la funzionalità in virtù della quale l'utente può essere informato di quali servizi streaming offrono il film o la serie TV che sta cercando L'articolo Ricerca Google suggerisce dove guardare un film o una serie TV in streaming proviene da TuttoAndroid.

LA SOLITUDINE CHE UCCIDE LENTAMENTE/ Alla ricerca di Una realtà che ci tenga insieme : La SOLITUDINE nel mondo è in crescita esponenziale, ne sono copiti i giovani e gli anziani, è scomparso un mondo fatto di comunità

Fiumi in tutto il mondo inquinati dagli antibiotici : Una ricerca inglese : I mass media già da tempo lanciano allarmi sull'abuso di antibiotici e dell'effetto negativo sul nostro sistema immunitario. A questo problema ora si aggiunge anche l'inquinamento ambientale da antibiotici....Continua a leggere

Identificata da ricercatori italiani Una nuova causa di epilessia ed autismo infantile : Identificata dai ricercatori del Gaslini una nuova causa di epilessia ed autismo infantile in collaborazione con il premio Nobel per la Medicina James Rothman: l’importante risultato è frutto di una collaborazione tra i ricercatori del Gaslini ed i ricercatori dell’Università di Londra. La ricerca è stata svolta dal dottor Vincenzo Salpietro, ricercatore pediatra presso l’UOC di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari del Gaslini e ...

Bologna - ricercato nigeriano : con Una scusa violenta Una connazionale : La vittima, una richiedente asilo, stava uscendo dalla stazione di Bologna Centrale quando si è imbattuta nel suo aguzzino, un conoscente, che le ha proposto di pregare inseme. Dopo averlo seguito all'interno di un parco nelle vicinanze, la giovane è stata violentata Federico Garau ? Luoghi: Bologna

Bologna - ricercato nigeriano : con Una scusa violenta Una connazionale : Federico Garau La vittima, una richiedente asilo, stava uscendo dalla stazione di Bologna Centrale quando si è imbattuta nel suo aguzzino, un conoscente, che le ha proposto di pregare inseme. Dopo averlo seguito all'interno di un parco nelle vicinanze, la giovane è stata violentata È caccia all'uomo a Bologna, dove gli inquirenti si trovano ora impegnati nelle ricerche di un cittadino straniero in seguito alla denuncia di un presunto ...

Cancro - la ricerca rivoluzionaria : "Non è per sfortUna o per caso se ci ammaliamo" : Non c'entrano il caso o la sfortuna quando ci si ammala di Cancro. No, la colpa è di uno dei tanti fattori, inclusi gli stili di vita che possono favorire quelle mutazioni che portano alla sviluppo della malattia. Lo hanno accertato un gruppo di ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia che ogg

“Pint of Science” : l’occasione di sorseggiare Una pinta di scienza nei pub italiani insieme ai ricercatori : Al via “Pint of Science”, ossia “Una pinta di scienza”, il più grande evento di divulgazione scientifica del mondo, nel quale i ricercatori parlano delle loro scoperte nei pub. L’edizione 2019 è riuscita a coinvolge 24 Paesi e solo in Italia più di 300 ricercatori che si alterneranno da oggi fino al 22 maggio in 74 pub di 23 città, da Trieste a Catania, per parlare di microplastiche, nanotecnologie, neuroscienze e ...

Scienza - divulgarla con Una piadina : ricercatori ‘camerieri’ per Una sera : I ricercatori del MaRHE Center- Marine and Research High Educational di Milano-Bicocca diventano camerieri per una sera con l’obiettivo di far divulgazione scientifica nel quartiere. Per l’occasione è stata anche ideata una piadina che porta il nome del Centro di ricerca che ha sede alle Maldive. Tra un tavolo da sistemare e una birra da servire, i ricercatori del MaRHE Center di Milano-Bicocca parleranno di biodiversità e ecosistema ...

Nei broccoli una possibile arma anti-cancro - lo rivela Una ricerca italiana : Nei broccoli e in altre verdure simili c’è una proteina che potrebbe entrare a far parte delle armi anticancro: infatti uno studio guidato dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore dei Cancer Center e Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, mostra che un composto naturale (indol-3-carbinolo) presente nelle ‘crucifere’ (la famiglia dei broccoli, che comprende anche ...