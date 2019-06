Un vigilante ubriaco ha sparato al figlio tredicenne della convivente

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unhaale con la stessa pistola ha minacciato i carabinieri prima di essere arrestato. E' successo a Milano, in via Padova, nella periferia nord-orientale, dove l'uomo si è presentato intorno alle 23 di domenica, ancora in divisa ebrandendo l'arma. Il litigio tra l'uomo e la compagna, hanno ricostruito i carabinieri, era cominciato in strada: urla, insulti, poi i due si erano spostati all'interno dell'appartamento dove la donna, una 51enne albanese, vive con ilche si è frapposto tra i due. Proprio in casa è partito il colpo che lo raggiunto il ragazzo al braccio. Ferito, ilè scappato per strada inseguito dalla madre e dall'uomo. e in strada, riverso al suolo, è stato trovato dai Carabinieri, che si sono messi all'inseguimentoguardia giurata. Quando ...

